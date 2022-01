Kultur und Asyl: Augsburger Grandhotel Cosmopolis in der Krise

Das Grandhotel Cosmopolis im Herzen Augsburgs ist nicht einfach nur ein Hotel. In dem Gebäude lebt die Idee von der kulturellen und künstlerischen Vielfalt, hier wohnen Hotelgäste und Asylbewerber unter einem Dach, hier finden Konzerte, Lesungen und viele andere Veranstaltungen statt. "Hier waren immer Menschen, man hat sich ja immer getroffen, und das jetzt seit zwei Jahren nicht mehr zu haben, ist schon komisch. Und das macht auch ganz viel mit dem Ort", erklärt Lea Füller, Vorständin des Grandhotels.

Grandhotel Cosmopolis: Keine Gäste, keine Gastro

Besonders viel Geld stand dem Sozialprojekt Grandhotel, das von der Idee "Pay as much as you can", also "zahle, was du zahlen kannst", lebt, noch nie zur Verfügung. Doch seit der Corona-Pandemie sieht es richtig düster aus. Ein Crowdfunding soll nun helfen, das Grandhotel zu retten. Wegen Corona liegt nicht nur die kulturelle Vielfalt im Cosmopolis brach: Weniger Hotelgäste sind gekommen, auch das Café konnte kaum betrieben werden.

So fehlen wichtige Einnahmen, sagt Vorständin Lea Füller. Mit dem Crowdfunding will sich das Grandhotel "ein bisschen Zeit erkaufen", wie Füller sagt. In der Zwischenzeit wolle sie prüfen, wie das Grandhotel künftig finanziell stabilisiert werden könne.

Hotel-Inventar und Grandhotel-Merch

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Grandhotel mit einem Crowdfunding mehr als 36.000 Euro eingesammelt. Auch dieses Mal können Unterstützer und Unterstützerinnen das Projekt unterstützen - und zum Beispiel T-Shirts oder Pullover kaufen. Angeboten wird aber auch Hotel-Inventar - wie Stühle oder künstlerische Lampen. Crowdfunding soll das Grandhotel retten.

Das Mobiliar hat einen besonderen Hintergrund: "Das wurde alles hier im Grandhotel von verschiedenen Menschen gemacht, also die Taschen und die Mäppchen zum Beispiel, die wurden in unserer Mitmachwerkstatt hergestellt." Und das aus Material, das schon im Haus war: Upcycling trifft auf Kunsthandwerk.

Crowdfunding: 8.000 Euro sollen zusammenkommen

Mindestens 8.000 Euro möchte das Grandhotel so einnehmen - mittlerweile sind schon knapp 6.500 Euro erreicht. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt die langjährige Mitarbeiterin Susi Weber. Denn in den kommenden Wochen gebe es kaum Buchungen für das Hotel. "Wenn sich die Situation und die Pandemie, Voraussetzungen und auch generell das Verhalten von Menschen nicht ändert, dann wird hier über kurz oder lang einfach der Geist nicht mehr haltbar sein", fürchtet Weber.

Ende des Grandhotels wäre ein Verlust für Augsburg

Einfach wird das neue Jahr nicht, das weiß auch Vorständin Lea Füller. Doch sie kämpft - denn das Grandhotel sei wichtig für Augsburg: "Da würde ein Anlaufpunkt für ganz viele Menschen wegfallen", erklärt sie. Viele kämen vorbei, weil sie wüssten, dass es im Grandhotel immer jemanden gibt, der sich ihrer annimmt, so Füller. "Ich glaube, das wäre ein riesiger Verlust für die Stadt."