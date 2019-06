Das Ankerzentrum kommt nicht nach Kempten - Flüchtlinge schon

Das Ankerzentrum zur Erstaufnahme von Flüchtlingen in Donauwörth wird nicht nach Kempten umziehen. Das gab Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU) in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schwäbischen Regierungspräsidenten Erwin Lohner bekannt. Statt der bislang kolportierten rund 1.000 sollen nun nur noch 380 Asylsuchende nach Kempten kommen, zunächst befristet auf acht Jahre. Diese werden nach jetziger Planung in zwei Containersiedlungen für je rund 190 Personen untergebracht, die zuerst noch errichtet werden müssen.

380 Asylbewerber sind laut Oberbürgermeister "noch verträglich"

“Wir als Stadt machen uns aktiv auf die Suche nach Plätzen in der Stadt”, sagte Kiechle. Wichtig sei dabei eine gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr. Er sprach von einer Lösung, bei der “Verantwortung und Verträglichkeit” gleichermaßen zum Tragen kämen. Die Größenordnung 380 Menschen sei “noch verträglich” für die Stadt Kempten.

Doch kein Ankerzentrum in der Artilleriekaserne

Wichtig sei auch eine nun nicht mehr vorhandene Verpflichtung, diese Menschen an nur einem Ort unterzubringen, so Kiechle. Denn laut einer Vereinbarung zwischen der Stadt Kempten und dem bayerischen Sozialministerium aus dem Jahr 2016 sollte eigentlich auf dem Gelände der ehemaligen Artilleriekaserne eine Erstaufnahmeeinrichtung für bis zu 1.000 Flüchtlinge entstehen, befristet bis 2026. Das war die Bedingung dafür, auf dem Rest des rund 20 Hektar großen Areals im Besitz des Bundes Gewerbe ansiedeln zu dürfen.

Bald Gewerbe in der Artilleriekaserne

Zusätzlich war vergangene Woche bekannt geworden, dass die Bundespolizei auf dem Kasernengelände eine Inspektion für mindestens 300 Beamte bauen wird. Dagegen hatte sich die Stadt zunächst vehement gewehrt. Die jetzige Lösung, Flüchtlinge an anderen Orten in der Stadt unterbringen zu können, “bedeutet die Freigabe der Artilleriekaserne” für Gewerbe, so Kiechle.

Künftig mehrere Unterbringungsorte für Flüchtlinge in Schwaben

Die übrigen Asylsuchenden aus dem bisherigen schwäbischen Ankerzentrum in Donauwörth, das zum 31.12. dieses Jahres schließt, sollen auf fünf weitere, kleinere “Dependancen” in Schwaben verteilt werden, sagte Regierungspräsident Lohner, drei davon in Augsburg, eines in Mering und eines in Neu-Ulm. Ein einziges großes Ankerzentrum als Erstaufnahmeeinrichtung wird es damit in Schwaben ab Ende dieses Jahres nicht mehr geben.

Zentrales Asylbewerber-Zentrum in Augsburg

In Augsburg solle zwar ein Behördenzentrum entstehen, an dem wie bisher im Ankerzentrum alle relevanten Behörden wie Ausländerbehörde, Verwaltungsgericht, Jugendamt oder Agentur für Arbeit an einem Ort vertreten sind. Auch werde dort eine vorübergehende Unterbringung für drei Tage nach Ankunft der Asylsuchenden möglich sein. Anschließend würden sie jedoch auf die dann sieben Dependancen verteilt. Dort werde dann auch die jetzt im Ankerzentrum vorhandene “Gemeinschaftsverpflegung und Asyl-Sozialberatung” angesiedelt, so Lohner.

Viel Lob für Entscheidung gegen Ankerzentrum

Auch der Allgäuer Grünen-Abgeordnete und Landtagsvizepräsident Thomas Gehring begrüßt die Entscheidung gegen ein Ankerzentrum in Kempten zugunsten dezentraler Unterbringung in einer Erklärung:

„Ich bin überzeugt, dass die dezentrale Unterbringung deutlich besser ist, sowohl für die geflüchteten Menschen als auch für die Bevölkerung. Diese positive Entscheidung für Schwaben und gegen ein Ankerzentrum werte ich auch als Eingeständnis, dass sich die Ankerzentren nicht bewährt haben. Das muss dazu führen, dass diesem Beispiel nun ganz Bayern folgen sollte.“ Thomas Gehring, Allgäuer Grünen-Abgeordneter und Landtagsvizepräsident