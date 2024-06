Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Das Amphibien-Monster: Dieses Fahrzeug kommt überall durch

Bei der Hochwasser-Katastrophe in Bayern fragten sich die Rettungsteams: Wie kommen wir da noch durch? Nun wurde in Unterfranken ein neues Wunderding vorgestellt, das bald genau in solchen Fällen helfen könnte. Auch in Bayern.