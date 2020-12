Das Allgäu rüstet sich für möglichen Ansturm von Ausflüglern

Normalerweise freut sich Klaus Fischer von der Tourismus- und Standortgesellschaft "Allgäu GmbH" über jeden Ausflügler und Touristen, der den Weg ins Allgäu findet. Im Moment, angesichts der immer noch hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen, bittet er aber darum, Sport wie Tourengehen, Schneeschuhwandern oder einfache Spaziergänge möglichst nah an der eigenen Wohnung zu unternehmen. Wo kein Schnee liege, solle man dann im Moment lieber auf den Sport verzichten als weite Strecken zu fahren.

Ungespurte Loipen, gesperrte Parkplätze

Mit einer eigenen Kampagne "Gemeinsam unter 50" versuche man, die Menschen zu sensibilisieren. In vielen Orten sind im Moment noch keine Loipen gespurt, Parkplätze bleiben gesperrt. So soll schon im Vorfeld verhindert werden, dass zu viele Menschen ins Allgäu fahren.

Alle Ranger im Naturpark Nagelfluhkette an Feiertagen im Einsatz

Beim Naturpark Nagelfluhkette rechnet man vor allem nach den Feiertagen mit vielen Menschen, die in den Bergen unterwegs sein werden, denn schneien soll es vor allem am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Ranger im Naturpark sind in diesen Tagen alle im Einsatz, geben im Internet und auf Social-Media-Kanälen Tipps für Routen, weisen auf Schutzgebiete hin oder warnen vor gefährlichen Vorhaben. Sie hoffen, dass sich der Ansturm im Gegensatz zum vergangenen Sommer in Grenzen hält.