Das Allgäu bekommt ein einheitliches ÖPNV-Ticket

Am Mittwoch geht es los: Der öffentliche Personennahverkehr im Oberallgäu und in Kempten wird dann ein ganzes Stück übersichtlicher, weil ein neues Tarifmodell eingeführt wird. Das gilt sogar im benachbarten Kleinwalsertal - allerdings nicht im Ostallgäu und in Kaufbeuren.

Wo der Einheitstarif gilt

Nach jahrelangem Ringen wird das bisherige, kleinteilige Tarifsystem aufgegeben – und es gilt ab übermorgen ein Einheitstarif für die Buslinien in Kempten, im ganzen Oberallgäu und im Kleinwalsertal. Egal wo man unterwegs ist – es kostet überall gleich viel. Dazu wurde das Gebiet in ein Wabensystem aufgeteilt.

So ändern sich die Preise

Die Einzelfahrten werden etwas teurer, im Gegenzug dürfen sich Abo- und Zeitkartenkunden freuen, sagt Martin Haslach, einer der Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (mona): Sie dürfen mit ihrer Karte nämlich zu bestimmten Zeiten im ganzen Oberallgäu, in Kempten oder im Kleinwalsertal fahren. Neu ist auch das Angebot eines Jobtickets im südlichen Oberallgäu.

Entgegen der ursprünglichen Planung wird die einheitliche Tarifstruktur nicht im Ostallgäu und Kaufbeuren übernommen. Für eventuelle Anlaufschwierigkeiten bittet Geschäftsführer Haslach die Kundschaft schon heute um Verständnis.