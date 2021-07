Das Allgäu auf dem Weg zur Wasserstoff-Region

Das Passagierschiff MS Bayern schippert - mit Wasserstoff angetrieben - über den Bodensee, am Allgäu Airport kommen wasserstoffbetriebene Flugzeugschlepper auf dem Rollfeld zum Einsatz. Noch ist das Zukunftsmusik - aber vielleicht nicht mehr lange.

Grüner Wasserstoff - "Made im Allgäu"

Im Allgäu gibt es schon seit 2019 konkrete Pläne für die Produktion von grünem Wasserstoff und für dessen Einsatz. Eine neue Machbarkeitsstudie zur Wasserstoffzukunftsregion "HyAllgäu", ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Oberallgäu und der Stadt Kempten, wird heute und morgen bei einem Wasserstoff-Symposium an der Hochschule Kempten vorgestellt. Neben Fachvorträgen gibt es dabei auch die Möglichkeit, Probefahrten in Wasserstoffautos und einem Bus mit Brennstoffzellenantrieb zu machen.

Wasserstoff aus Kläranlage und Müllheizkraftwerk

Die Machbarkeitsstudie zur Wasserstoffzukunftsregion hatte die Möglichkeiten der Erzeugung und der Nutzung von grünem Wasserstoff aus Allgäuer Energie und Abfallstoffen untersucht und war zu dem Ergebnis gekommen, dass im Allgäu jährlich rund 1.000 Tonnen Wasserstoff produziert werden könnten.

Starten soll die Produktion in einem neuen Werk an der Kläranlage in Kempten. Bis zu 400 Tonnen Wasserstoff im Jahr könnten auch aus dem Müllheizkraftwerk des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) kommen. Im Allgäu will man aber natürlich nicht nur Wasserstoff produzieren, sondern ihn auch sinnvoll einsetzen.