Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel in Schwaben

Neue Abfahrtszeiten, geänderte Gleise und andere Streckenbetreiber: Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember ändert sich einiges auf Schwabens Bahngleisen. So wird morgens künftig ein zusätzlicher ICE von Ulm nach München Station in Augsburg machen. Das bringt laut Bahn 300 Sitzplätze mehr. Auch auf der Strecke München-Stuttgart setzt die Bahn einen zusätzlichen Intercity ein, der unter der Woche und am Samstag auch in Augsburg hält.

Mehr Züge von und nach Augsburg

Ein weiterer Zug verkehrt mit dem Fahrplanwechsel auch freitags zwischen Augsburg und Donauwörth: Mit den sogenannten Allgäu-Franken-Express-Zügen (AFEX) gibt es eine zusätzliche Verbindung. Und auch für die Pendler zwischen Donauwörth und Günzburg soll es am Morgen zusätzliche Verbindungen geben, nämlich mit den graugrünen Agilis-Zügen.

Blau statt Rot: Betreiber wechselt im Allgäu

Im Allgäu ändert sich nur wenig am Fahrplan, den Reisenden und Pendlern von Augsburg oder München nach Füssen dürften aber die neuen Züge auffallen: Diese Strecke bedient nämlich ab Sonntag nicht mehr die DB Regio, sondern die Bayerische Regionalbahn (BRB). Und die fährt mit einstöckigen weiß-blauen Waggons. Die roten Züge, auch den Doppeldecker, gibt es künftig nicht mehr.

Baustelle nicht rechtzeitig fertig

An den Abfahrtszeiten ändert sich nicht viel, große Veränderungen kommen im Allgäu erst dann, wenn die Elektrifizierung auf der Strecke München-Lindau abgeschlossen ist. Hier laufen aktuell die Bauarbeiten. Entgegen der ersten Befürchtungen der BRB halten sich die Auswirkungen auf der Strecke Füssen-Buchloe-Augsburg aber in Grenzen. Nur früh morgens fährt ein Zug später ab. Trotzdem war der Ärger bei der BRB groß, dass die Baustelle nicht wie eigentlich geplant bereits zum Fahrplanwechsel fertig war – und dass die Informationen so spät kamen.