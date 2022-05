Letzte Hürde: Das 9-Euro-Ticket im Bundesrat

Wenn das 9-Euro-Ticket heute durch den Bundesrat geht, kann der Vorverkauf starten. In den einzelnen Verkehrsverbünden läuft der Verkauf unterschiedlich ab.

Hier gibt es das 9-Euro-Ticket im Großraum Nürnberg

Im Großraum Nürnberg sind die Apps und der Online-Shop programmiert. Am Montag, den 23. Mai, soll der Vorverkauf online starten. An den Automaten gibt es das Schnäppchenticket noch nicht. "Das hat technische Gründe. Aber wir wollen auch, dass die Menschen, das Ticket online kaufen. Wir rechnen mit einem Ansturm und mit Warteschlangen", sagt die Sprecherin des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg, Melinda Burmeister-Neuls.

So beginnt der Verkauf an Automaten und in den Kundencentern beim VGN erst später. Einige Verkehrsbetriebe, die zum VGN gehören, wie die Stadtwerke Bamberg und Bayreuth, werden das Ticket gar nicht an ihren Automaten anbieten, so Burmeister-Neuls.

9-Euro-Ticket in München an neuen Automaten

In München wiederum ist es genau umgekehrt. Hier startet der Verkauf an den Automaten schon am Sonntag, den 22. Mai – aber nur an neuen Modellen mit Touch-Display, so die Verkehrsgesellschaft. Online gibt es das Ticket dann in München ab dem 1. Juni. Die Deutsche Bahn bietet das Ticket sowohl online als auch an ihren Automaten ab Montag an. Viele Wege führen in Bayern also zum 9-Euro-Ticket.

Sie fahren Zug, Bus, U-Bahn und Tram? Wo fährt nichts? Was läuft aus dem Takt? Wo funktioniert es gut? Posten Sie Ihre Erlebnisse unten in den Kommentaren – oder schreiben Sie uns eine Email unter community@br24.de

Abo-Kunden und das 9-Euro-Ticket

Auch Abo-Kunden profitieren. Ihre Tickets sind automatisch in den drei Monaten deutschlandweit gültig und ebenfalls günstiger. Eine Kündigung des Abos ist nicht nötig. Den Abo-Kunden wird weniger Geld vom Konto abgebucht. Andere Kunden, die ihre Jahreskarten am Automaten holen, sowie Schüler und Studenten müssen wiederum zum Kundencenter und erhalten dann eine Erstattung.

Mit einem Ticket durch ganz Deutschland

Mit dem 9-Euro-Ticket können die Fahrgäste in ganz Deutschland mit Bussen und Bahnen fahren. Nur Fernzüge sind nicht dabei – etwa der ICE, IC oder EC. Das Ticket wird im Juni, Juli und August für jeweils 9 Euro angeboten.

9-Euro-Schnäppchen hat auch einen Nachteil

Die Verkehrsexperten rechnen mit einem großen Andrang beim 9-Euro-Ticket. Gerade in Großstädten lohnt es sich. In Nürnberg etwa schon ab der vierten Fahrt – im Vergleich zum Einzelticket. Und auch wer mit der Regionalbahn verreist, macht ein Schnäppchen. Doch es kann voll werden. "Wenn das Wetter toll ist, kann es passieren, dass es bei beliebten Ausflugszielen eng wird", sagt Anja Steidl, die Marketing-Geschäftsführerin beim VGN.