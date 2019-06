Das 22. Fränkische Bierfest startet in Nürnberg

Über 40 Brauereien bieten bis zum 23. Juni ihre Kreationen an. Das am weitesten angereiste Bier kommt laut des diesjährigen Programms aus Kanada. Die Brauer aus der Nähe von Montreal haben sogar extra ein Spezial-Bier für die Nürnberger Bierfeinschmecker gebraut. Einen Großteil ihres Gewinns spenden die Frankokanadier für gute Zwecke. In den vorherigen drei Jahren kamen damit bereits 300.000 Dollar zusammen.

Biermarktplatz gibt Einblicke in die Braukunst

Aus dem früheren Craft Bier-Stand zum Beispiel wird in diesem Jahr ein ganzer Biermarktplatz. Dort können Besucher alles übers Brauen erfahren. Neben reichlich Getränkeauswahl kommt die Kulinarik auf dem etwa einen Kilometer langen Gelände nicht zu kurz. Von „Schäufele to go“ bis hin zu afrikanischen Spezialitäten ist für alle Geschmäcker etwas dabei, wie die Veranstalter werben.

Regionale Künstler auf den Bühnen - Hunde verboten

Die verschiedenen Bühnen werden von regionalen Bands und Künstlern bespielt. Keine Chance auf einen Besuch haben dieses Jahr Vierbeiner: Hunde sind auf dem Gelände zwischen Hallertor und Vestnertorgraben erstmals verboten. Verantwortlich dafür ist eine neue Verordnung der Stadt für Großveranstaltungen in Nürnberg.