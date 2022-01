Darum werden so viele Bankautomaten in Franken gesprengt

Nachts im kleinen Örtchen Lichtenau im Landkreis Ansbach. Gegen 3.00 Uhr morgens schläft alles. Auf der Hauptstraße ist um diese Zeit nicht viel los. Plötzlich zerreißt eine Explosion die Stille: Unbekannte sprengen einen Bankautomaten in der Filiale der hiesigen VR-Bank. Sie flüchten in einem schwarzen Audi, vermutlich in Richtung Autobahn, die nur wenige Kilometer entfernt ist. Ob und wie viel Geld die Täter erbeutet haben, ist unklar. Was bleibt ist ein immenser Schaden an Automat und Gebäude – und viel Arbeit für die Ermittler.

Hotspot der Geldautomaten-Sprenger in Nordbayern

Fälle wie dieser beschäftigen die Experten des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) immer häufiger. Allein im vergangenen Jahr wurden 17 Bankautomaten in Bayern gesprengt. Letzte Woche geriet ein Automat im oberfränkischen Zapfendorf ins Visier der Täter. Vor allem Banken im Norden Bayerns sind betroffen.

"Die Tätergruppierungen kommen zum überwiegenden Teil aus Holland. Sie reisen für die Tatbegehung nach Deutschland ein.” Aldo Verbole, Pressesprecher des Bayerischen Landeskriminalamts

Täter überwiegend aus Holland

Im aktuellen Bericht des Bundeskriminalamts (BKA) zu dem Thema wird dieses Phänomen ebenfalls erwähnt. Weil die niederländischen Banken ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöht haben, kämen immer mehr Täter nach Deutschland. Besonders betroffen ist Nordrhein-Westfalen. Hier wurden im Jahr 2020 176 Automaten gesprengt. Die Kriminellen reisen aber auch nach Hessen oder eben Nordbayern, um ihre Taten zu verüben, so Verbole.

Methode bei Geldautomaten-Sprengung immer gleich

Die Sprengungen an sich ähneln sich: Zunächst würden die Objekte vor der Tat ausgekundschaftet. Dann warten die Kriminellen auf die Nacht. Wenn alles dunkel und still ist, rücken sie dem Automaten mit Gas oder Sprengstoff zu Leibe. Laut LKA greifen die Kriminellen vermehrt auf Sprengstoff zurück. "Das spricht dafür, dass die Täter immer professioneller vorgehen", so Verbole. Nach der Tat flüchten sie dann in stark motorisierten Autos, teilweise mit "stark überhöhter Geschwindigkeit und halsbrecherischer Fahrweise".

Wie viel Beute die Unbekannten mitnehmen, können die Ermittler nicht sagen. Nur so viel: Die Täter werden laut Verbole immer risikobereiter und nehmen auch Kollateralschäden in Kauf. Außerdem nimmt die Zahl der Sprengungen im ganzen Bundesgebiet zu. Es scheint sich also zu lohnen.

Schwierige Ermittlungen

Die Ermittlungen gestalten sich indes auf der Seite der Polizei schwierig. Weil die Täter extra für ihre Verbrechen in den jeweiligen Ort reisen, gebe es keinen direkten Bezug. Nach den Erfahrungen des LKA sind ländliche Gebiete oft stärker betroffen als urbane.

"Es liegen Erkenntnisse vor, dass es sich hier um eine sehr große Tätergruppierung handelt, die eben ansässig ist in Holland. Es sind immer ähnliche Täter unterwegs." Aldo Verbole, Pressesprecher des Bayerischen Landeskriminalamts

Allerdings sei die Bande so groß, dass immer wieder wechselnde Teams unterwegs sind.

Banken ergreifen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen

Während also die Verbrecher zu immer professionelleren Mitteln greifen, versuchen die Banken ihre Automaten besser zu schützen. Gerade neuere Geräte sind zum Beispiel mit einem System ausgestattet, um eingeleitetes Gas zu neutralisieren. Außerdem gibt es unter anderem Vernebelungssysteme in den Vorräumen von Banken, um den Automatensprengern im wahrsten Sinne des Wortes die Sicht zu vernebeln. Wie genau Banken in Franken sicherheitstechnisch aufgestellt sind, wollte aber auf Anfrage von BR24 niemand sagen.

Mit Bunkertechnik gegen Sprengungen

Ein besonders massiver Schutz ist eine Art runder Bunker, in dem der Bankautomat eingebettet wird. In diesem knapp zehn Tonnen schweren Gebilde mit 15 Zentimeter dicken Wänden aus Stahlbeton soll der Automat auch einen Sprengangriff überstehen. Erfunden hat ihn eine Firma aus Berlin. Gerade im Westen Deutschland sind diese Bunker schon im Einsatz. Das Interesse von anderen Banken sei groß, heißt es von der Firma.