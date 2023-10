Darum schwirren noch so viele Wespen umher

Sie fliegen um das Mittagessen auf der Terrasse oder um den Kuchen im Café – es gibt noch jede Menge Wespen in Bayern. Das warme und trockene Wetter verlängert die Wespensaison heuer, erklärt Stefanie Bernhardt vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. "Wenn es dann die ersten Frostnächte gibt, sterben die Wespen ab. Die Einzigen, die überleben, sind die Königinnen."

Wespen riechen offenbar Angst

Um auch jetzt im Herbst mit den Wespen gut auszukommen, gelten altbekannte Regeln: Nicht anpusten und keine hektischen Bewegungen. Wespen können offenbar riechen, wenn wir Menschen Angst haben, heißt es von der BUND-Naturschutz-Kreisgruppe in Deggendorf. Sie rät: Wespen leicht mit Wasser besprühen oder eine separate Mahlzeit für die Wespen etwas weiter weg hinstellen. Hierbei empfiehlt sich beispielsweise ein Stückchen Schinken, denn der zieht die Wespen an. Sticht die Wespe doch einmal zu, empfiehlt es sich zum Beispiel, die Stelle mit Zwiebelsaft zu beträufeln und zu kühlen.

Lange Saison, aber ruhiges Wespenjahr

Trotz ausgedehnter Wespensaison war 2023 ein ruhiges Wespenjahr, so Stefanie Bernhardt: "Das Frühjahr war sehr feucht und sehr kalt und das war eigentlich schlecht für die Entwicklung der Wespenköniginnen. Sie haben schlecht Futter gefunden und hatten auch weniger Kraft ihre Völker aufzubauen." So gab es dieses Jahr insgesamt weniger Wespen als in anderen Jahren.