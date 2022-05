Darum geht es beim Bürgerentscheid zur Würzburger Talavera

Warum ist das fraktionsübergreifende Bündnis für Parkgebühren?

Dem Stadtratsbündnis geht es sowohl um Klimapolitik als auch um Innenstadtentwicklung. Vereinfacht gesprochen wollen die Stadträte erreichen, dass weniger Autos in Richtung Innenstadt kommen. Ziel des Bündnisses ist es, dass noch mehr Menschen auf klimafreundliche Verkehrsmittel umsteigen. Die Stadträte erhoffen sich dadurch eine bessere Luftqualität, aber auch eine Innenstadt, die zum Verweilen einlädt. Die Parkgebühren auf der Talavera sind allerdings nur ein Teil des mehrseitigen Verkehrskonzeptes.

Was steht sonst noch im Konzept des Stadtratsbündnisses?

Neben den Parkgebühren auf der Talavera, fordert das Verkehrskonzept ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Zum Beispiel sollen die Bezahlparkplätze entlang der Straßen in der Innenstadt entfernt werden – etwa 450 Stück. Zunächst sollen allerdings mehr als 600 neue Stellflächen in Parkhäusern entstehen. Die Bewohner- und Behindertenparkplätze in der Innenstadt sollen erhalten bleiben. Genauso versprechen die Stadträte, dass es für Lieferverkehr und Handwerker keine Beschränkungen geben soll.

Die freigewordenen Flächen in der Innenstadt sollen zum Teil begrünt werden. Es sollen neue Sitzgelegenheiten entstehen, genauso wie Fahrradstellplätze. Auch einen Fußgängerbeauftragten fordern die Bündnispartner. Hierfür soll nach Vorstellung der Fraktionen eine neue Stelle geschaffen werden. Aufgabe des städtischen Mitarbeiters wäre es die Verkehrssicherheit für Fußgänger zu erhöhen.

Beim ÖPNV sieht das Konzept eine Taktverdichtung der Straßenbahnen vor. Der dünner getaktete Sommerfahrplan soll entfallen. Ähnlich wie für Studierende wollen die Stadträte auch für Auszubildende ein Semesterticket. Am Stadtrand in Richtung Randersacker soll ein neues Park-and-Ride-Parkhaus entstehen.

Was hat es mit der "Cityzone" auf sich?

Eine weitere Forderung des Bündnisses sieht die Einführung einer sogenannten "Cityzone" vor. Die Stadträte wollen sie zusätzlich zum Talavera-Mitfahrer-Ticket umsetzen.

Demnach sollen Straßenbahnfahrten zukünftig innerhalb einer "Cityzone" kostenlos sein – und zwar für alle. Diese Zone erstreckt sich über den Stadtkern – einschließlich Sanderstraße, Hauptbahnhof und Talavera. Dort müsste man somit kein Ticket mehr ziehen – egal ob Würzburger oder Auswärtiger. Kommen soll die "Cityzone" allerdings nur, sofern das Ratsbegehren zur Talavera eine Mehrheit findet. Denn finanzieren will das Stadtratsbündnis die Kostenlos-Zone aus den Einnahmen der Talavera. Dort rechnet Würzburgs Zweiter Bürgermeister Martin Heilig (Bündnis 90/Grüne) jährlich mit etwa 800.000 Euro. Die Kosten der "Cityzone" würden sich auf etwa 500.000 Euro pro Jahr belaufen.

Einzelne Anträge des Verkehrskonzeptes wurden im Stadtrat bereits mehrheitlich beschlossen. Beim Bürgerentscheid allerdings geht es ausschließlich um die Bewirtschaftung der Talavera. Auch die "Cityzone" steht dann nicht auf dem Wahlzettel. Martin Heilig sprach von einer "indirekten" Abstimmung.

Wie verlief die Diskussion im Stadtrat?

Im Januar 2022 stimmte eine Mehrheit im Stadtrat für die Einführung der Parkgebühren. Vorangegangen war eine mehrstündige Sitzung. Die Entscheidung fiel gegen 23.30 Uhr. Schon damals gab es viele Gegenstimmen. Insbesondere die CSU-Fraktion sprach sich mehrfach gegen Parkgebühren aus. Ursprünglich hatte das parteiübergreifende Bündnis etwas höhere Gebühren gefordert – und zwar 50 statt 30 Cent pro angefangener halber Stunde.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und SPD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Kolbow (SPD) brachten einen Kompromissvorschlag ein. Sie forderten eine Höchstgebühr von drei Euro, bei einer Parkdauer von zehn Stunden. Der Antrag scheiterte deutlich.

Wie viele Stimmen brauchen Bürger- und Ratsbegehren?

Bürger- und Ratsbegehren benötigen jeweils mindestens zehn Prozent der Stimmberechtigten und die Mehrheit der Abstimmenden. Sollten beide Begehren eine Mehrheit bekommen, gilt das Ergebnis der Stichfrage.