Darts-Hype: Kleiner Webshop behauptet sich gegen Amazon und Co.

Wenn es auf Weihnachten zugeht, verfolgen viele Dartsbegeisterte die Weltmeisterschaft in ihrem Sport im Fernsehen. Ein Ritual: Der Wettbewerb findet stets im traditionsreichen Alexandra Palace in London statt.

Florian Sturm und seine Frau Anna-Laura Tröger aus Naila im Landkreis Hof haben ihr Hobby zum Beruf gemacht: Sie verdienen ihren Lebensunterhalt mit Darts. Allerdings nicht als Dart-Profis – dafür spielen sie nicht gut genug, obwohl sie den Sport schon lange betreiben. Sie verkaufen Dartzubehör in einem Onlineshop.

Darts-Startup: Aus dem eigenen Wohnzimmer herausgewachsen

2017 ging es los mit einem kleinen Webshop, der aus der Privatwohnung betrieben wurde. Inzwischen ist das Unternehmen in ein ehemaliges Autohaus in Naila gezogen, nebenan wird gerade eine neue Lagerhalle gebaut. Täglich gehen mehrere Hundert Bestellungen raus.

Der Informatiker Florian Sturm arbeitet schon lange Vollzeit für die eigene Firma "Dartsturm". Seine Frau Anna-Laura – eigentlich Erzieherin – inzwischen ebenfalls. Mittlerweile hat die Firma außerdem noch zwei Angestellte.

Der Webshop aus Naila behauptet sich gegen Amazon

Sich gegen Amazon zu behaupten sei kein Problem, sagt Florian Sturm: "Wir sind ja ein Fachgeschäft, das heißt, wir haben eine viel größere Auswahl mit rund 18.000 Artikeln." Seine Frau und er sind leidenschaftliche Dartspieler und könnten daher auch mit persönlicher Beratung punkten.

Der Darts-Sport ist während Corona gewachsen

Dass der Laden so stark gewachsen ist, liegt auch am Wachstum des Dartsports allgemein. Axel Krauss vom Deutschen Dart-Verband sagt: "Ich glaube, wir sind die einzige Sportart, die während Corona einen Zugewinn erfahren hat." Die Leute hätten es sich daheim gemütlich gemacht und sich mit Dart-Utensilien ausgestattet. Die Mitgliederzahl der Dart-Vereine in Deutschland ist seit 2020 von rund 16.000 auf über 20.000 gestiegen. In anderen Sportarten sah das anders aus.

Die Dart-Ritter von Lichtenberg

Dieser Dart-Boom hat auch Oberfranken erfasst, zum Beispiel in Lichtenberg im Landkreis Hof. Im Sportheim des TSV Lichtenberg trainiert die Dartsabteilung – mit dem klangvollen Namen "Dart Knights Lichtenberg", die Dart-Ritter von Lichtenberg. Gegründet haben sie sich vor drei Jahren – dann Corona-Pause, aber das Interesse ist riesig, erzählt Organisator Julian Marko: "Ich denke einfach, die letzten ein, zwei Jahre hat sich schon im Dartssport ein bisschen was getan."

Im Verein geht es konzentrierter zu als in der Kneipe

Zum Training kommen Interessente aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus. Die Spieler der Dart Knights betonen, dass es bei ihnen schon konzentrierter zu geht als beim Freizeit-Darts in der Kneipe. Ihr Ziel ist, sich auch in Turnieren zu messen. Es komme nicht in erster Linie aufs Equipment an, sondern auf Talent und Konzentration.

Um die 100 Euro und mehr gebe ein Dartspieler aber schon mal für seine Ausrüstung aus. Und das deutschlandweit. Das ist die Grundlage für das gute Geschäft des Dartshops im benachbarten Naila.