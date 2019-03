Dart-Legende bringt Wassertrüdingen zum Beben

Seine Fans nennen ihn ehrfurchtsvoll "Phil - The Power - Taylor". In der Dart-Welt genießt der 58-Jährige Kultstatus. 16 Weltmeistertitel hat er gesammelt, bevor im vergangenen Jahr seine Karriere beendete. Grund genug, dass die Hesselberghalle am Wochenende restlos ausverkauft war. Veranstalter Daniel Fickel zeigte sich vom Ansturm überwältigt: "Wir hätten 3.000 Karten verkaufen können, aber die Halle gibt einfach nicht mehr her – und es ist die größte Halle in der Region!"

Vom Vereins-Akteur bis zum Spicker-Spieler

Die Veranstaltung lockte tatsächlich alle an: Hobby-Dart-Spieler, begeisterte Fernseh-Zuschauer, Dart-Akteure aus Amateurvereinen, aber auch den einen oder anderen Kneipen-Spieler, der ab und zu mal ein bisschen Spicker spielt und einfach wegen der guten Stimmung nach Wassertrüdigen gekommen war.