Dark Tourism: Auf der Suche nach Verfall und Verbrechen

Wer mit Laura Bachmann auf dem Alten Südfriedhof in München spazieren geht, dem schwärmt sie von ihrem Lieblings-Grab vor: der letzten Ruhestätte von Franz-Xaver Zacherl. Der Mann hat 1806 die Brauerei der Paulaner-Mönche gekauft und wollte unbedingt, dass sie weiterhin "Zacherl-Bräu" heißt. Seine Nachfolger benannten sie in Paulaner um. Seither, so Bachmann, spukt Zacherl zur Starkbierzeit auf dem Nockherberg – auf einem in Flammen stehenden Brauereigespann soll er den Berg hinunterjagen.

Faible fürs Morbide

Schwärmen vom Lieblings-Grab? Man muss wohl eine Ader für Ruinen, Verfall und den Tod haben, um Bücher über "Lost and dark places" zu schreiben. Laura Bachmann und die Verlegerin Anne Dreesbach geben offen zu: Sie haben ein Faible fürs Morbide. Jeweils 33 solcher Orte haben sie in München und Oberbayern beschrieben, in zwei Reiseführern für Liebhaber des Gruselns.

Manche der Orte sind bekannt – eine alte Fabrik in München-Pasing, das Marterl von Hinterkaifeck bei Schrobenhausen, wo in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein bis heute nicht geklärter Sechsfachmord begangen wurde, oder das Kreuz am Starnberger See, wo man die Leiche des ertrunkenen Königs Ludwigs II. fand.