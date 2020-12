16.12.2020, 10:53 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Darf geflüchteter "Mo" aus Ghana in Deutschland bleiben?

Der Petitionsausschuss im Landtag berät am Mittwoch darüber, ob ein 22-Jähriger aus Ghana in Deutschland bleiben kann. Mitarbeiter des Tierheims in Nördlingen, in dem der junge Mann ehrenamtlich hilft, wollen seine Abschiebung verhindern.