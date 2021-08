Muss man Jurist sein, um die Corona-Regeln zu verstehen?

Bayern 3-Hörerin Nicole möchte gerne mit 15 Freunden in einem Restaurant in Amberg essen gehen. Ob und unter welchen Bedingungen sie und ihre Freunde das dürfen, kann Nicole nicht mehr nachvollziehen. "Es ist absolutes Chaos gerade, es kennt sich kein Mensch aus." Zum Beispiel darüber, sagt Nicole, ob geimpfte und genesene Personen auch von der Kontaktbeschränkung betroffen sind oder nicht.

Wirt: "Wollen es nur richtig machen"

Nicole ist verwirrt: "Der Wirt meinte, dass die Geimpften nicht ausgeschlossenen sind von der Hausstandregelung, sondern nur von der Personenzahl," erzählt sie uns. "Wir haben uns aber auch was rausgesucht und da steht drinnen, dass die Geimpften von sämtlichen Personen- und Hausstandregelungen schon ausgeschlossen sind."

Nicole und ihre Freunde wollen im Café Kult in Amberg essen gehen. Aber auch der Wirt, Sebastian Weiß, ist verzweifelt: "Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende, wir wollen es nur richtig machen und uns nicht nachsagen lassen, dass da irgendwas bei uns nicht mit rechten Dingen zugeht."

Juristendeutsch und Paragraphen-Dschungel

Maßgeblich ist die 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der Zuständigkeit des bayerischen Gesundheitsministeriums. Die aktuelle Fassung dieser Verordnung gilt seit dem 20. August und ist auf der Internetseite der Bayerischen Staatskanzlei abrufbar.

Grundsätzlich regelt dort §6 die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, also mit wie vielen Personen man sich beispielsweise zum Picknick, im Café oder zum Spazierengehen treffen darf. In §7 erfährt man, was bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen zu beachten ist, zum Beispiel bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Vereinssitzungen.

Verwirrung über Inzidenz, Hausstände und Personenanzahl

In Nicoles Fall ist die erste Begrenzung die Inzidenz von über 50 in Amberg. Laut §6 dürften sich also nur drei Hausstände mit maximal zehn Personen treffen. Und was ist mit Geimpften und Genesenen? Da verweist §6 Absatz 2 auf die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung.

Und dort wiederum steht sinngemäß in §8 Absatz 1: Es gibt keine Begrenzung der Personenanzahl, wenn ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen und es sich um private Zusammenkünfte oder ähnliche soziale Kontakte handelt.

Das bedeutet: Die Kontaktbeschränkung der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt für private Veranstaltungen mit nur Geimpften und Genesenen nicht.

7-Tage-Inzidenz ist entscheidend

In Nicoles Fall heißt das: Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 50 gibt es keine Begrenzung auf zehn Personen, wenn alle geimpft oder genesen sind. Aber fällt damit auch die Begrenzung auf drei Hausstände weg? Dem Wortlaut nach nicht.

Würde Nicole allerdings ihren Geburtstag feiern, würde es sich um eine private Veranstaltung gemäß §7 BayIfSMV handeln. Dann können sich hausstandunabhängig 25 Personen in einem geschlossenen Raum treffen. Zusätzlich könnte Nicole noch geimpfte und genesene Personen einladen, denn die werden nicht mitgezählt.

§7 BayIfSMV setzt allerdings voraus, dass es sich um einen "von Anfang an begrenzten und geladenen Personenkreis" handelt. Sprich: Wenn Nicole ihren Geburtstag in einem Restaurant feiern will, muss also vorher klar sein, wer kommt.

Chaos: Was ist noch erlaubt, verboten und doch erlaubt?

Wie kompliziert die Corona-Verordnung für Nicht-Juristen zu verstehen ist, zeigt auch folgendes Beispiel:

Private und öffentliche Veranstaltungen dürfen laut §7 der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung unter bestimmten Voraussetzungen abgehalten werden. Ohne diese Voraussetzungen sind sie laut §7 Absatz 3 untersagt.

Aber: Es gibt §9. Und der hebelt wiederum §7 aus und erlaubt bestimmte Versammlungen dann doch wieder.

DEHOGA wünscht sich längerfristige Vorgaben

Auch der bayerische Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) findet die Regelungen verwirrend und versucht, auf seiner Internetseite seinen Mitgliedern Klarheit zu geben. "Man kann sagen, es ist höchste Zeit, dass wir ein klares und einfaches System kriegen", sagt Landesgeschäftsführer Thomas Geppert dem BR.

Wichtig sei, dass Gäste und Wirte Planungssicherheit bekommen und es künftig auch länger gültige Vorgaben seitens der Regierung gibt, wünscht sich der DEHOGA-Geschäftsführer. Geppert betont, dass die Wirte wirtschaftlich massiv unter der Corona-Verordnung leiden.

Söder verspricht "einfachere und verständlichere Verordnung"

Tatsächlich hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für die kommende Woche eine Corona-Verordnung angekündigt, die unabhängig von der Inzidenz sein soll. "Wir werden eine einfachere und verständlichere Verordnung auf den Weg geben", sagte Söder am Donnerstag in München.

Nicole und ihre Freunde überlegen nun, ihr geplantes Essen als Veranstaltung zu definieren: "Zwei Freunde hatten im August Geburtstag", sagt sie, schüttelt aber bereits den Kopf über eine weitere kuriose Verordnung:

Zwei Cafés, unterschiedliche Gesetze

"Am Dienstag will ich mich mit drei Freundinnen treffen." Aufgrund der unterschiedlichen Inzidenzlage zwischen Stadt und Landkreis dürfen sie sich zu viert aber nur im Landkreis treffen und nicht in der Stadt (die Inzidenz der kreisfreien Stadt Amberg liegt bei 66,6; im Landkreis Amberg-Sulzbach bei 18,4).

"Es ist absurd", sagt Nicole, "die Cafés liegen nicht weit auseinander, aber es gelten unterschiedliche Gesetze. Also treffen wir uns jetzt im Landkreis und nicht in der Stadt." Vielleicht hat Nicole ja Glück und das Paragraphen-Chaos hat ab Dienstag ein Ende.