Danone Rosenheim: Wegen Corona Streik von daheim

Am Montagmorgen haben sich zu Schichtbeginn um 6 Uhr die Rosenheimer Danone-Mitarbeiter in Streiklisten eingetragen. Danach kehrten sie, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, nach Hause zum "Home-Striking" zurück. Die Beteiligung sei bislang sehr hoch, sagte NGG-Gewerkschaftssekretär Manuel Halbmeier am Morgen dem BR. Nur drei Leute seien um 6 Uhr im Werk gewesen. Nach Angaben von Danone gegenüber dem BR seien es jedoch mehr gewesen.

Sozialtarifvertrag, faire Abfindungen, Weiterbildungen

Den Mitarbeitern geht es um die Aushandlung eines Sozialtarifvertrags, um vernünftige Abfindungen für die vorwiegend älteren Mitarbeiter - mehr als die Hälfte von ihnen ist über 50. Zudem werden Weiterbildungsmöglichkeiten gefordert. Der Lebensmittelkonzern Danone hatte zu Jahresbeginn angekündigt, das Werk in Rosenheim bis Ende Juli 2021 zu schließen. Seitdem fanden bereits mehrere eintägige Streiks statt.

Bis Dienstagmorgen ruhen einige Produktionen

Zum ersten Mal wird bei Danone in Rosenheim zwei Tage lang gestreikt. Seit Sonntag haben die 160 Beschäftigten die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) dürfte die Produktion vollständig zum Erliegen kommen. Durch den frühen Streikbeginn um 4 Uhr gelangte keine Frischmilch in die Produktionsstraßen. Damit werde zunächst bis Dienstagmorgen kein Hüttenkäse und auch keine Quark-Joghurt-Cremes hergestellt.

Dem Rosenheimer Danone-Werk geht es - so NGG - wirtschaftlich gut. Die Branche gilt als systemrelevant.