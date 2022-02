Dankeschön! Kostenloser Haarschnitt fürs Pflegepersonal

Rund 40 Friseurbetriebe im Ostallgäu machen mit. "Das Pflegepersonal unserer drei Kliniken Kaufbeuren, Buchloe und Füssen kämpft seit zwei Jahren an vorderster Front und leistet Unglaubliches. Das verdient allergrößten Respekt und Anerkennung", heißt es anerkennend von der Friseurinnung Ostallgäu.

Die Anmeldung läuft auf Hochtouren

Deshalb haben sich die Friseurinnen und Friseure im Landkreis zusammengetan und bieten den Mitarbeitenden der Kliniken einen kostenlosen Haarschnitt an - als "kleines Dankeschön in dieser schwierigen Zeit." Heute (07.02.) und am kommenden Montag können sich die Klinik-Mitarbeiter die Haare in 40 Betrieben im ganzen Ostallgäu kostenlos schneiden lassen. Die Aktion kommt offenbar an: Die Anmeldung läuft laut der Friseurinnung auf Hochtouren.