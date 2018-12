Danke! Tausende wollten krebskrankem Julian helfen

Auch wenn der kleine Julian aus Huisheim den Kampf gegen den Krebs verloren hat, so bleibt doch etwas Gutes: Die Hilfsbereitschaft war enorm. Über 5.000 Menschen haben sich im Zuge der Aktionen rund um den kleinen Jungen typisieren lassen. Das teilt die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) mit.

Typisierung oder Geld: Tausende wollten Julian helfen

Im November 2017 hatten die Eltern des Babys die schlimme Diagnose bekommen: Julian hat Blutkrebs. Über 2.500 Menschen ließen sich allein bei einer Aktion in Huisheim via Wangenabstrich typisieren, weitere 2.500 Menschen schickten ihre Daten per Post. Über 177.000 Euro Spendengelder gingen außerdem bei der DKMS ein. Der überwältigende Zuspruch und die Unterstützung im Rahmen der Typisierungsaktion für Julian habe ihnen "unendlich viel Kraft gegeben", bedankt sich deshalb die Familie von Julian.

Erfolgreiche Transplantation - aber der Krebs kam zurück

Die Stammzelltransplantation Anfang März hatte sehr gut geklappt, leider tauchten später doch wieder Krebszellen auf. Die Hoffnung der Eltern, dass der Blutkrebs endgültig bekämpft werden könnte, erfüllte sich leider nicht. Der kleine Junge starb.

Viele Menschen in Bayern wollen Krebskranken helfen

Bayernweit ließen sich 2018 laut DKMS über 80.000 hilfsbereite Mitbürger neu bei der gemeinnützigen GmbH aufnehmen. Bei der DKMS sind 931.000 Typisierte und darunter 10.587 Stammzellspender aus Bayern. Mit dazu beigetragen haben laut Brigitte Lehenberger, die ehrenamtlich für die DKMS solche Aktionen organisiert, die Aufrufe für Julian, für die Brüder Mattheo und Benjamin Heel aus Unterthingau, Vereins-, Betriebs-, Schul- und Ortsaktionen sowie viele Aufnahmen auf dem Postweg.