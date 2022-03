Danke Anke: U-Bahnline 3 in Nürnberg geht 2026 in Betrieb

Ein Druck auf den Buzzer – und das Signalhorn gibt das Zeichen für die Arbeiter in der Baugrube. Tunnelpatin Anke König, die Ehefrau des Nürnberger Oberbürgermeisters, waltet ihres Amtes. Der Bagger mit dem schweren Bohrer am Ausleger setzt sich in Bewegung. Eine knappe Viertelstunde später ist das letzte Stück Fels durchbrochen. Die Arbeiter in der Baugrube des künftigen U-Bahnhofs im Stadtteil Gebersdorf reichen ihren Kollegen die Hand, die auf der anderen Seite durch den Untergrund gebohrt haben.

Arbeiter meistern Kanal-Unterquerung

Mit dem feierlichen Tunneldurchschlag sind die Vortriebsarbeiten im Untergrund beendet. Knapp 600 Meter sind die beiden neuen Röhren lang, jeweils eine für ein Gleis. Rund 100.000 Tonnen Aushub sind seit Beginn der Bauarbeiten im August 2020 angefallen. Die Bauarbeiten verliefen ohne große Zwischenfälle, sagt Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich. Auch die größte Herausforderung haben die Arbeiter gut gemeistert: Bei der Unterquerung des Main-Donau-Kanals in neun Metern Tiefe blieb alles trocken.

Geister-U-Bahn im Automatik-Betrieb

Anfang des Jahres 2026 sollen dann die ersten Züge der U-Bahnlinie 3 auf der neuen Strecke vom Stadtteil Großreuth zum neuen Endbahnhof im Stadtteil Gebersdorf fahren, sagt Daniel Ulrich. Im nächsten Schritt wird eine wasserdichte Betonschale in die Röhren eingebaut. Anschließend verlegen Techniker die Gleise und die Steuerungstechnik für den automatischen Betrieb der U-Bahn. Gleichzeitig werden die neuen Bahnhöfe in Gebersdorf und in Kleinreuth ausgebaut.

Baukrise bringt Terminplan durcheinander

Ursprünglich war die Stadt Nürnberg davon ausgegangen, dass die Eröffnung schon einige Monate früher, nämlich Ende 2025, gefeiert werden könnte. Grund für die Verzögerung ist die aktuelle Lage in der Baubranche mit Fachkräftemangel und Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Material. Die Baukosten für den neuen Abschnitt liegen bei fast 150 Millionen Euro. Das sind rund zehn Millionen mehr, als bisher geplant. Rund 65 Millionen Euro bezahlt die Stadt, 85 Millionen Euro gibt's an Zuschüssen von Bund und Land, rechnet Ulrich vor.

Anschluss für einen neuen Stadtteil

Die U 3 wird dann ab 2026 zwischen dem Nordwestring und Gebersdorf auf einer Länge von fast zwölf Kilometern verkehren. Insgesamt fährt sie dabei 16 Bahnhöfe an. Entlang der neuen U-Bahn-Strecke wird der Stadtteil "Tiefes Feld" entstehen. Hier sollen künftig einmal rund 2.500 Menschen leben.