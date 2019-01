Dank Videoüberwachung: Augsburger Polizei meldet Fahndungserfolg

Mitte Januar war die Polizei zu einer Schlägerei in die Bürgermeister-Fischer-Straße in der Augsburger Innenstadt gerufen worden. Dort stritten sich drei Männer. Im Laufe der Auseinandersetzung attackierten zwei von ihnen den dritten körperlich. Selbst als der bereits am Boden lag, hörten sie nicht auf, ihn zu treten und zu schlagen. Als Zeugen dem Mann zu Hilfe kamen, flüchteten die beiden Angreifer.

Filmmaterial vom Tatort

Die Tat ereignete sich im Bereich der neuen Video-Überwachung am Königsplatz. Die Ermittler werteten das Filmmaterial von der Tatzeit aus und kamen so den mutmaßlichen Tätern auf die Spur. Sie wurden am Freitag festgenommen. Die zuständige Jugendermittlungsrichterin des Amtsgerichts Augsburg hat Haftbefehl gegen die Beiden erlassen. Es handelt sich um zwei 18 und 23 Jahre alte Somalier. Sie sind Bekannte des Opfers, eines 21-jährigen Somaliers. Der Mann wurde nach der Tat ins Klinikum gebracht, konnte aber bereits am gleichen Tag wieder entlassen werden.

Videoüberwachung seit vergangenem Dezember

Der Königsplatz gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in Augsburg. Um Straftaten aufzuklären oder potenzielle Straftäter abzuschrecken, wird er seit dem 20. Dezember 2018 videoüberwacht. 15 Kameras haben den Platz inklusive der Parkanlage 24 Stunden am Tag im Blick. Die Bilder werden direkt zur zuständigen Polizeiinspektion und in die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums übertragen. Im Regelfall werden sie nach zwei Wochen gelöscht. Wenn das Material als Beweismittel dient, darf es länger gespeichert werden.