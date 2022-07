Dank transplantierter Kniescheibe:18-Jährige kann wiederlaufen

Es wirkt beinahe wie ein Wunder, dass die 18-Jährige aus der Nähe von Ingolstadt heute wieder laufen kann - selbstständig auf ihren eigenen Beinen. Nach einem schweren Motorradunfall im September bangten die Ärzte um ihr linkes Bein. Dank eines seltenen Eingriffs, bei dem Sehnen und Kniescheibe eines verstorbenen Spenders eingesetzt wurden, kann Lea jetzt wieder ihr junges Leben genießen.

Ärzte bangten um Leas linkes Bein

Die Strecke bergig, eine Rechtskurve, dann der Aufprall. Dunkel. Erst auf der Intensivstation eines Krankenhauses wird Lea klar, sie hatte einen schweren Motorradunfall. Die Ärzte bangen um ihr linkes Bein. Bei ihrem Sturz hatte sie sich beim Schlittern über den Asphalt die Kniescheibe mit den angrenzenden Sehnen und die darüber liegende Haut weggeschliffen.

Verlegung ins Uniklinikum Regensburg

Lea kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Als da aber klar wurde, dass ihre Verletzung derart komplex war, dass Lea am behandelnden Klinikum nicht weitergeholfen werden kann, folgte die Verlegung in das Uniklinikum Regensburg.

Die Verletzungen waren allerdings laut Klinikdirektor Volker Alt so schwerwiegend, dass eine Versteifung des Kniegelenks oder gar der Verlust des Beines zwei sehr realistische Szenarien waren. Eine schreckliche Vorstellung für die junge Frau. "Ich saß dann im Krankenhaus und dann war auch noch Corona und dann durfte kaum einer zu Besuch kommen und dann sitzt du allein und denkst dir: Wie geht es jetzt weiter?", blickt die junge Frau aus dem Landkreis Ingolstadt zurück.

Gewebetransplantate in Deutschland fast nicht vorhanden

Die einzig mögliche Alternative zum Funktionserhalt des Kniegelenks stellte nur eine Gewebe-Transplantation dar. Allerdings sind diese Transplantate laut dem Unfallchirurgen in Deutschland so gut wie gar nicht erhältlich. In Deutschland müssen Verwandte oder enge Vertraute eines Verstorbenen einer Organentnahme – und darunter fallen auch Gewebespenden – zustimmen. In den allermeisten Fällen geht es hierbei um lebenswichtige Organe, wie Herz, Leber, Lunge oder Niere. Gewebespenden, beispielsweise von größeren Knochen, werden in diesem Zusammenhang zumeist nicht thematisiert und fallen deshalb oftmals hinten runter "und deshalb sind in Deutschland diese Gewebstransplantate so gut wie nicht verfügbar", sagt der Unfallchirurg.

Klinikdirektor wird in Österreich fündig

Aus diesem Grund hielt Alt im Ausland Ausschau und wurde in Österreich fündig. Hier gilt die sogenannte Widerspruchsregelung. Demnach ist jeder Mensch nach seinem Tod ein potenzieller Organspender und somit auch Gewebespender, sofern er dem nicht zu Lebzeiten widersprochen hat. "Wir wissen, dass die österreichischen Kollegen, gerade was Kniescheiben anbelangt, diese öfter nutzen als in Deutschland", erklärt der Unfallchirurg.

Kniescheibentransplantat hat sich gut integriert

Somit wurde das Kniescheiben-Transplantat dann in Österreich bei einer Gewebebank bestellt und nach Regensburg transportiert. Der zweieinhalbstünde Eingriff zum Einsetzen der Kniescheibe mit den beiden Sehnen verlief planmäßig. Auch vier Monate nach der Operation ist Alt mehr als zufrieden mit dem Ergebnis: "Alles ist sehr schön verheilt und die Patientin fängt jetzt auch schon wieder an ihr Knie aktiv zu strecken, was ein Zeichen dafür ist, dass das Gewerbetransplantat sich sehr schön bei der Patientin integriert hat."

Die ersten Schritte nach der OP

Nach einer nicht immer einfachen und auch schmerzhaften, mehrwöchigen Reha, freut sich Lea nun, dass sie langsam wieder in ihren normalen Tagesrhythmus übergehen kann. Die ersten Tage nach ihrem Krankenhausaufenthalt, als sie das erste Mal wieder laufen konnte, ging Lea daheim auf und ab und erzählte jedem, dass sie wieder gehen kann. "Nach dem Krankenhaus, als ich das erste Mal wieder gehen konnte, war ich echt froh. Ich bin den ganzen Tag nur daheim rumgelaufen und hab jedem gesagt: Hey, ich kann wieder laufen!"

Motorradfahren bleibt Leas großer Traum

Der Unfall und das Bangen um ihr Bein haben bei der gerade mal 18-Jährigen vor allem ihre Lebenseinstellung verändert: "Ich pass mehr auf, ich gebe mehr Rücksicht auf mich selbst vor allem. Gut, ich bin eingeschränkter als davor, weil so beweglich wie es davor war, wird es nicht mehr sein. Ich werde aber weiterhin positiv bleiben." Zwar könne sie ihre Sportarten, wie Volleyball oder Tanzen, nicht mehr betreiben, dafür will sich Lea aber bald wieder auf das Motorrad setzen: "Das war schon immer mein Traum. Und ich bin ja nicht lange gefahren. Vielleicht geht es ja bald wieder."