Dank Städtebau-Millionen: Oettingens Krone wird renoviert

Sie gilt als Jahrhundertprojekt in der Stadt Oettingen: Die Renovierung eines 1425 erbauten Fachwerkhauses neben dem Rathaus. Vor fünf Jahren musste das dort beheimatete Hotel Krone wegen Einsturzgefahr schließen. Jetzt steht der Spatenstich für die Renovierung an: Der wird zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung am Samstag (14.05.22) gefeiert.

Projekt nur mit Millionen aus der Städtebauförderung

Ohne Fördermittel, wie etwa die aus dem Programm der Städtebauförderung, wäre dieses Mammutprojekt für die Stadt Oettingen nicht zu stemmen, sagt Bürgermeister Thomas Heydecker. 22,4 Millionen Euro sind für Renovierung und Neubau des Hotel Krone veranschlagt, knapp zehn Millionen finanziert der Bund, 7,7 Millionen muss die Stadt Oettingen selbst beisteuern und fünf Millionen kommen aus dem Topf der Städtebauförderung.

Krone soll moderner Hotelkomplex werden

Nachdem die Krone wegen Einsturzgefahr geschlossen werden musste, hat inzwischen die Stadt das Gebäude erworben. Geplant ist, das im Jahr 1425 gebaute Fachwerkhaus bis 2024 zu stabilisieren und zu sanieren. Außerdem soll der Kronensaal, ein Anbau aus den 1920er Jahren, restauriert werden. Zum Gesamtkomplex gehört zudem ein Neubau. Aufgewertet zum modernen Hotel, könnte das Gebäude bei Gästen aus nah und fern durch seine Einzigartigkeit sowie den historischen Charme punkten, so die Hoffnung der Oettinger. Im Rahmen des Programms am Tag der Städtebauförderung sollen die Bürger sich von 11 bis 14 Uhr über das Projekt informieren und die Baustelle auch in Teilen besichtigen können.

Aktionen zum Tag der Städtebauförderung

Die Städtebauförderung gilt als eines der wichtigsten Instrumente der Stadtentwicklung. In ganz Bayern und Deutschland finden am 14. Mai Veranstaltungen unter dem Motto "Wir im Quartier" statt. Ziel der Städtebauförderung sind unter anderem die Stärkung der Innenstädte und Ortsmitten sowie die Fortentwicklung von Stadtbereichen mit besonderem Entwicklungsbedarf in sozialer, ökologischer oder ökonomischer Hinsicht.

In Höchstädt an der Donau im Landkreis Dillingen wird zum Beispiel im Rahmen eines Bürgerfestes das sanierte Spitalforum eröffnet, außerdem werden Bürgerbriefe verliehen. In Kempten wird ein Pumptrack für Mountainbiker eröffnet und ein Stadtteilfest gefeiert, in Kaufbeuren findet der Spatenstich für das Freizeitareal Altes Eisstadion statt.