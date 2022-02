Dank Rückenwind: Erste Störche aus Winterquartier zurück

Mit dem Wind im Rücken sind einige Störche frühzeitig aus ihren Winterquartieren in Bayern gelandet. Wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mitgeteilt hat, gingen in den vergangenen Tagen schon mehr als 50 Meldungen von den ersten Rückkehrern ein, etwa aus dem schwäbischen Löpsingen im Donau-Ries, aus Kaltenbrunn im oberfränkischen Landkreis Coburg oder aus dem oberpfälzischen Pfreimd im Naabtal.

Zu: Gemeinsam dahoam – Störche überwintern lieber hier

Dabei überwintern auch immer mehr Störche in Bayern. "Rund 300 Weißstörche überwintern im Freistaat und nun kehren auch die ersten Störche vorzeitig aus den südeuropäischen Überwinterungsgebieten zurück", so die LBV-Weißstorch-Expertin Oda Wieding.

Winter in Spanien verbracht

Die Vogelschützer gehen davon aus, dass die bereits zurückgekehrten Störche den Winter in Spanien verbracht haben oder aus der Rhonedelta in Südfrankreich zurückgekommen sind. "Manche Störche ziehen nur bei echtem Wintereinbruch, als sogenannte Winterflucht, für einige Wochen zum Beispiel ins Rheintal. Wird das Wetter wieder milder kommen sie zurück. Diese Störche könnten das stürmische Wetter der letzten Tage als Rückenwind auf dem Flug nach Bayern genutzt haben", erklärt die LBV-Weißstorch-Expertin.

Nest wichtiger als Partner

Laut LBV binden sich die Zugvögel stärker an ihre Nester als an ihre Partner und führten eine sogenannte "Saisonehe". Die Vögel kehren immer wieder zu ihren alten Nestern zurück. Meist kommen zunächst die Männchen und beginnen, mit Reparaturen am alten Nest. Vorzeitig zurückgekehrte Westzieher, die den Winter in Spanien verbracht haben und einen kürzeren Rückweg haben, seien im Vorteil, denn sie gehörten zu den ersten die ihre Nester im bayerischen Brutgebiet wieder belegen.

"Ostzieher fliegen über die Türkei und Israel und suchen dann Winterquartiere im Sudan oder noch südlicher auf. Der Rückflug aus diesen Überwinterungsgebieten dauert mindestens zwei bis vier Wochen länger", sagt Oda Wieding.

Storch-Verbreitungskarte

Die meisten Weißsstörche kehrten allerdings erst im Mai und April nach Bayern zurück und "läuten somit den eigentlichen Frühlingsbeginn ein", so die LBV-Expertin. Wo in Bayern schon wieder Störche zu sehen sind, zeigt eine Verbreitungskarte der Weißstörche für Bayern auf der LBV Webseite.