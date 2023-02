Dank neuer Technik: Energieversorger hofft auf Geothermie

Klimafreundlicher werden – und unabhängiger von Gas. Der Nürnberger Versorger N-Ergie will gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: mit Geothermie. Erdwärme wird bislang nur im Süden Bayerns genutzt. Franken galt bisher als ungeeignet. Mit einer neuen Technik soll sich das ändern. Dabei wird Wasser mithilfe warmer Gesteinsschichten erhitzt und die so gewonnene Energie ins Fernwärmenetz eingespeist, so der Plan. Zuvor muss aber untersucht werden, ob und in welchem Umfang Erdwärme auch in Franken genutzt werden kann.

Neue Technik soll Erdwärme auch in Franken nutzbar machen

In Bayern wird Erdwärme bislang quasi ausschließlich im Süden genutzt. Dabei wird üblicherweise über Bohrlöcher warmes Wasser aus dem Boden herausgepumpt. Weil Nordbayern deutlich trockener ist als der Süden, galt die Nutzung von Geothermie hier bislang als unrentabel. "Jüngste Erkenntnisse und technologische Entwicklungen lassen jedoch auch für den fränkischen Raum ein gewisses Potenzial vermuten", hieß es am Donnerstag von N-Ergie auf einer Pressekonferenz. Konkret heißt das: In Franken käme ein "geschlossenes System" zum Einsatz. Dabei wird Wasser in tief durch die Erde verlegte Rohre gepumpt und darin vom umliegenden Gestein erwärmt. Man könne sagen, dass "die Steine das vorbeifließende Wasser wärmen", so Maik Render, Vorstand Markt und Technik der N-Ergie.

Voruntersuchungen und Probebohrungen

Bis zur Nutzung von Geothermie in der Region Nürnberg ist es aber noch ein weiter Weg. Zunächst sei es das Ziel "herauszufinden, ob und in welchem Umfang Erdwärme zur umweltfreundlichen Energiegewinnung" verwendet werden könne, heißt es vom Unternehmen. In einem ersten Schritt soll ein Spezialflugzeug gegen Ende des Jahres eine Fläche von knapp 200 Quadratkilometern rund um Nürnberg untersuchen. Werden ausreichend warme Gesteinsschichten im Untergrund gefunden, könnten 2025 Probebohrungen folgen. Sind deren Ergebnisse ebenfalls positiv, könnten in vier bis fünf Jahren, also ab 2027, erste Bohrungen zur Nutzung von Erdwärme erfolgen.

Geothermie für den Ausbau der Fernwärme

Der Versorger N-Ergie will die aus der Geothermie gewonnene Energie für sein Fernwärmenetz nutzen. "Unser Ziel ist die grüne Fernwärme", heißt es vom Energieversorger. Noch wird das Fernwärmenetz allerdings zu 70 Prozent mit Erdgas betrieben. Auf dem Weg zur Klimaneutralität sieht der Versorger Erdwärme als einen potenziell wichtigen Baustein. Denn: Bereits mit einer erfolgreichen Geothermie-Bohrung könnte die N-Ergie eigenen Angaben zufolge den Anteil nicht-fossiler Energieträger im Fernwärmenetz auf einen Schlag um 20 bis 25 Prozent steigern.