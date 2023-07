Dank EU-Förderung: zehn Jahre "Honigdorf" Seeg

Gerade sind die beiden 2. Klassen der Grundschule Pforzen zu Gast in der Erlebnisimkerei in Seeg. Wie Bienen summen, das wissen sie schon und geben eine lautstarke Kostprobe, bevor Erlebnisimkerei-Mitarbeiterin Maja Schwenckner ihnen weitere Einblicke in das Leben eines Bienenvolkes gibt: "Wie viele Bienen hat denn wohl so ein Bienenvolk?", fragt sie die Zweitklässler. Es dauert ein bisschen, bis die Kinder auf die unvorstellbare Summe von 50.000 bis 80.000 Bienen kommen. Den ganzen Vormittag werden sie hier, statt in der Schule verbringen.

Was es im Honigdorf zu entdecken gibt

Highlight der Imkerei ist ein begehbares Bienenhaus, in dem man die arbeitsamen Insekten durch eine Plexiglasscheibe beobachten kann. Während der sechs- bis achtmal wöchentlich stattfindenden Führungen geht es zudem in den Schleuderraum sowie ins Bienenstüberl, wo die selbst hergestellten Produkte probiert werden dürfen.

Viele Urlaubsgäste kommen in die Imkerei

Laut der Seeger Marketingleiterin Sandra Thiel ist das Honigdorf vor allem touristisch ein Erfolg: Etwa 6.000 Besucherinnen und Besucher kommen inzwischen jedes Jahr extra zur Erlebnisimkerei – vor allem Urlaubsgäste, Reisegruppen und Vereine, aber eben auch Schulklassen und Kindergartengruppen. Im Ort sei das Thema Honig ebenso angekommen. So würden die örtliche Gastronomie und Hotellerie zum Beispiel den Honig und die Produkte aus der Erlebnisimkerei verkaufen.

Startschuss mit 200.000 Euro Förderung

Den finanziellen Anstoß für die Imkerei samt Bienenlehrpfad und Themenspielplatz hat Seeg durch eine Förderung der Europäischen Union (EU) bekommen, nämlich das LEADER-Programm für ländliche Entwicklung. 200.000 Euro an Unterstützung gab es damals. "Das war großes Glück für uns, da sind wir auch bis heute noch sehr dankbar", sagt Sandra Thiel.

120 Jahre Imker-Tradition

Dass sich Seeg für das Thema Bienen und Honig entschieden hat, liegt am rührigen Imkerverein, den es schon seit über 120 Jahren gibt. Lange Zeit war Simon Nuschele der Vorsitzende. Die Erlebnisimkerei ist eine Herzensangelegenheit und ein Vorzeigeprojekt für ihn, das mit viel Arbeit verbunden ist. Über 6.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Seeger bisher in die Erlebnisimkerei gesteckt. Nuschele sieht aber vor allem auch den Lehr- und Bildungsauftrag, dem sich die Verantwortlichen im Honigdorf verschrieben haben.

Pro Biene ein halber Teelöffel Honig

Den Vormittag über erfahren die Kinder aus Pforzen zum Beispiel, wie wichtig die Biene für den Menschen ist und welche ganz alltäglichen Dinge es ohne sie nicht mehr geben würde. Außerdem, dass eine Biene, wenn sie ihr ganzes Leben lang arbeitet, gerade mal einen halben Teelöffel Honig produziert. "Deshalb ist schon dieses kleine Gläschen richtig wertvoll, es ist ja das flüssige Gold", erklärt Imkerei-Mitarbeiterin Katharina Klaus den Kindern, als sie ihnen ein kleines Glas mit Honig als Erinnerungsstück schenkt.

Erst Jubiläumsfeier, dann neue Ideen

Die Verantwortlichen der Erlebnisimkerei könnten sich auch eine Erweiterung des Projekts vorstellen. Ihnen schwebt zum Beispiel ein professionell gestalteter Entdeckerpfad samt Spiele-Ecke und Bienencafé vor. Damit könnte auch der zentrale Wunsch erfüllt werden, die Erlebnisimkerei ganzjährig zu betreiben. Momentan läuft sie als saisonales Angebot vor allem im Sommer: "Dann, wenn die Bienchen halt auch fliegen", sagt Thiel. Für die Fortschreibung des Projekts fehlen momentan aber noch Geld, Personal und Platz. Nach dem Jubiläum, das am Wochenende mit zwei Tagen der offenen Tür und einem vielfältigen Programm gefeiert wird, will das Honigdorf-Team weiter an den Ideen arbeiten.

Was das Honigdorf damals möglich machte

Dass Seeg überhaupt Honigdorf werden konnte, liegt an der im September 2009 neu eröffneten A7 zwischen Nesselwang und dem Grenztunnel bei Füssen. Dadurch mussten die Autofahrer nicht mehr über die Dörfer gen Süden fahren. Das von einem auf den anderen Tag verkehrsberuhigte Seeg nutzte die Chance und richtete sich mithilfe des EU-LEADER-Förderprogramms neu aus.