Bayerns Kommunen mit Einnahme-Plus dank Corona-Hilfen

Pandemie, Rezession, Einnahmeeinbruch – Im Frühjahr des vergangenen Jahres waren die Sorgen groß, dass vor allem die Städte und Gemeinden durch einbrechende Gewerbesteuereinnahmen und steigende Sozialausgaben in existenzielle Nöte geraten könnten. Eine Studie stellt jetzt fest, dass die Kommunen im Pandemie-Jahr 2020 dank staatlicher Hilfsgelder sogar ein Einnahme-Plus verzeichnen konnten.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres war nicht klar, wie stark sich die Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und damit auch auf die Steuereinnahmen der Kommunen auswirken würde. Um Städte und Gemeinden zu stützen, legten der Bund und auch der Freistaat Bayern ein milliardenschweres Hilfsprogramm auf. Damit sollte verhindert werden, dass sich die Kommunen wegen Corona verschulden und so langfristig in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt würden. Der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stiftung, der heute vorgestellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass Bayerns Städte und Gemeinden im vergangenen Jahr 2,4 Milliarden Euro aus dem Hilfsprogramm erhalten haben.

Einnahme-Plus statt befürchtetem Einnahme-Minus

Da die Rezession im Jahr 2020 letztlich nicht so stark ausfiel, wie im Frühjahr befürchtet, hatten die Kommunen im vergangenen Jahr trotz Pandemie mehr Geld zur Verfügung als im Jahr 2019. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie. Denn die bayerischen Städte und Gemeinden hätten rund 1,5 Milliarden Euro mehr an Erstattung für die Gewerbesteuer erhalten, als sie verloren haben. Außerdem haben sie davon profitiert, dass der Bund seinen Kostenanteil an den kommunalen Hartz-IV-Kosten, das sind die Kosten für die Unterkunft, erhöht hat. Kostenersparnis für bayerische Kommunen: 275 Millionen Euro.

Trotz Pandemie steigern Bayerns Kommunen ihre Investitionen

Der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass die bayerischen Kommunen dank der Hilfsgelder von den finanziellen Schäden der Pandemie größtenteils abgeschirmt werden konnten. Wichtig sei dabei, dass sie sich nicht für lange Zeiten verschulden mussten. Denn dies gehe im Regelfall mit hohen Sozialausgaben und Steuersätzen, mit niedrigen Investitionen und allgemein geringen Handlungsspielräumen für die Lokalpolitik einher. Dass dies nicht Fall ist, zeigen die Investitionen, die im vergangenen Jahr mit fast zwölf Milliarden Euro auf ein neues Hoch geklettert seien. Bayerns Kommunen liegen seit Jahren an der Spitze der Bundesländer.

Kommunen droht finanzieller Engpass

Obwohl die Kommunen das Jahr 2020 weitestgehend finanziell unbeschadet überstanden hätten, so die Studie, seien die Perspektiven durchwachsen. Das liege daran, dass die Ausgaben weiter steigen, die Steuereinnahmen das Vor-Krisen-Niveau aber erst wieder mittelfristig erreichen würden. Für manche Kommunen bedeute dies, dass sie ohne weitere Hilfen doch noch in finanzielle Probleme geraten könnten. Das dürfte morgen auch Thema sein, wenn Bayerns Kommunale Spitzenverbände mit Finanzminister Albert Füracker über den Finanzausgleich für das Jahr 2022 verhandeln. Im vergangenen Jahr hatte der Freistaat trotz Corona das Rekordniveau von 10,3 Milliarden Euro aufrecht gehalten.