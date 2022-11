Dank Ausbildungstour zum richtigen Beruf: Deggendorf macht's vor

Ausbildungstour: Perspektiven für junge Menschen in der Region

Für Rainer Unrecht, Geschäftsstellenleiter der "Gesundheitsregionplus" und Mit-Organisator der "Ausbildungstour", ist das ein Erfolg: Es haben sich so viele Schülerinnen und Schüler angemeldet, wie noch nie zuvor, sagt er. In den letzten Jahren lag die Teilnehmerzahl zwischen 30 und 50, es gab daher nur zwei Touren. Dieses Jahr hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler verdoppelt – dahinter steckt viel Arbeit, wie Unrecht sagt: "Wir sind auch sehr viele Schulen vorab angefahren." Ziel der Ausbildungstour ist es, jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen und sie auch in der Region, in den heimischen Unternehmen, zu halten.

Perspektivwechsel: Von der Pflegerin zur Patientin

Für Sophie Johann hat sich die Gesundheitstour gelohnt, sie kann sich gut vorstellen, in einem Gesundheitsberuf zu arbeiten: Im Deggendorfer BRK-Altenheim wechselt sie die Perspektive, sitzt jetzt in einem Rollstuhl und wird von einer Pflegekraft auf eine Matratze gehoben. Sich in den Patienten hineinzuversetzen, sei wichtig, so das Fazit. Eine Station weiter im Klinikum steht Sophie auf dem Hubschrauberlandeplatz und macht ein Foto: "Da ist man nicht jeden Tag."

Klinikum Deggendorf: Therapiehunde bei Patienten im Einsatz

Im Klinikum begegnet die 15-Jährige auch ganz besonderen Hunden: Therapiehunden. Der braune Labrador Apollo wird unter anderem in der Palliativmedizin eingesetzt: "Es geht darum: Wo drückt der Schuh bei den Patienten? Der Hund ist ein Türöffner. Ich bin psychologisch geschult – aber ohne meinen Hund komme ich den Menschen nicht so nah", so Reinhard Maschauer über seinen Therapiehund Apollo.