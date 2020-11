Dampfwolken über Würzburg: Kein Grund zur Sorge

Aus dem Würzburger Heizkraftwerk direkt neben dem Kulturspeicher sollen immer wieder Dampfwolken aufsteigen. Sie entstehen durch einen Ausblasevorgang beim Umbau des Heizkraftwerks. Über eine mit einem Schalldämpfer versehene Leitung wird Dampf aus einem Kessel über das Dach des Heizkraftwerks ins Freie geleitet. Geplant ist das Ausblasen für Montag und Dienstag. Trotz des Schalldämpfers soll das Ausblasen deutlich hörbar und die Dampfwolke deutlich sichtbar sein.

Umstellung von Dampf auf Heißwasser

Das Heizkraftwerk an der Friedensbrücke wird derzeit umfangreich modernisiert. Die Baumaßnahme stellt laut WVV einen weiteren Meilenstein zur Reduzierung von CO2-Emissionen und damit zum Klimaschutz in Würzburg dar. Im Zuge der Modernisierung wird im Heizkraftwerk zum ersten Mal Dampf aufgebaut. Die neu installierten Rohrleitungen müssen entlüftet werden, so die WVV. Durch die weitere Umstellung verbessert sich der Wirkungsgrad des Heizkraftwerks weiter, was nun den Einbau eines Wärmespeichers erfordert. Er wird eine Höhe von 45 Metern und einen Durchmesser von 10 Metern haben.

Modernisierung kostet 41 Millionen Euro

Startschuss für den Bau des Wärmespeichers war Ende Februar. Schon 2010 hat die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) damit begonnen, das Würzburger Fernwärmenetz von Dampf auf Heißwasser umzustellen. Neben einer weiteren Senkung der CO2-Emissionen wird das Heizkraftwerk von einer Steigerung des Nutzungsgrads um etwa fünf Prozent profitieren, verspricht der Betreiber. Die Investitionssumme für die Modernisierung beträgt etwa 41 Millionen Euro.