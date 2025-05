Ein Stück Verkehrsgeschichte geht mit Volldampf in den Ruhestand

Spaziergänger, Radler, Anwohner auf ihren Terrassen – fast alle zücken ihre Handys, machen Fotos oder winken der Dampflok zu. Mit ihren dichten Rauchschwaden, dem Stampfen und Zischen der Maschine und den historischen Waggons sorgt die einzige noch fahrbereite Länderbahnschnellzugdampflok Deutschlands für Aufsehen. Mit Zwischenstopp zum Wasserauftanken dauert die große Abschiedstour fast sechs Stunden: vom bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen über Augsburg und Kempten, am Alpsee vorbei bis zum Lindauer Inselbahnhof am Bodensee.

Die Sonderfahrt des Museums ist komplett ausgebucht. Fast 900 Fahrgäste wollen mit, vom Technik-Fan bis zur Familie mit Kindern. Denn es ist die letzte große Fahrt der Lok. Der Grund: der "Eisenbahn-TÜV". Im August läuft die Frist ab, um im Eisenbahnnetz unterwegs sein zu dürfen. Für eine mögliche Fristverlängerung wären teure Reparaturen an der Lok nötig. Diese kosten "mindestens 750.000 Euro", sagt Patrick Zeitlmann vom Eisenbahnmuseum. Geld, das man nicht habe.

Museum bekommt keine staatlichen Zuschüsse

Denn das bayerische Eisenbahnmuseum wird von Ehrenamtlichen getragen, staatliche Zuschüsse gibt es nicht. Die Hoffnung: In den nächsten Jahren genug Geld zusammenzubekommen, so dass die Lok eventuell in zehn Jahren reaktiviert werden kann.

Dabei helfen solche Ausfahrten wie die nach Lindau. Ein Ticket von Nördlingen nach Lindau und zurück kostet 90 Euro für Erwachsene. "Da geht es schnell um fünfstellige Summen bei einer Fahrt wie dieser", so Zeitlmann. Diese Einnahmen braucht der Trägerverein für den Unterhalt der Lokomotiven und des Museums – und für die Instandsetzungen der Loks.