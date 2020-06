Damit Wolle nicht im Müll landet: Schafhalter stellt Dünger her

Was kann man mit Schafwolle machen? Na, der erste Gedanke ist wohl: Wolle fertigen, zum Stricken, oder vielleicht filzen mit Schafwolle. Eltern wissen auch: Schafwolle enthält Lanolin, also ein Fett, das wunde Babypopos wieder heil macht. Schafwolle enthält aber noch viel mehr: Stickstoff, Phosphor und auch Kalium – deshalb lässt sich noch mehr draus machen. Markus Hofmann stellt mit der Wolle seiner 55 Schafe Dünger her.

Bio-Dünger statt Wolle entsorgen

Eigentlich haben die Schafe einen anderen Job: Bei Wolferstadt im Landkreis Donau-Ries sollen sie das Gras auf einer Photovoltaikanlage kurzhalten. Regelmäßig werden die Tiere geschoren und da fallen pro Schaf mehrere Kilo Wolle an. Jahre lang hat Markus Hofmann die weggeworfen. Für die Verarbeitung zu Garn ist die Wolle Shropshire-Schafe wenig geeignet – und überhaupt ist der Wollmarkt mehr als gesättigt. Nach einer Internetrecherche kam ihm dann die Idee: Die Herstellung von Bio-Dünger aus seiner Schafwolle.