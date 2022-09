Damit das Dorf lebendig bleibt: Aktionstage zeigen Möglichkeiten

Hohe Kosten für Haussanierungen

Menschen zieht es an den Ortsrand, weil es teilweise günstiger und stressfreier ist, ein neues Haus zu bauen, anstatt ein altes unter Denkmalvorgaben zu renovieren. Doch hier können auch entsprechende Förderprogramme genutzt werden, erklärt Nadine Höhne von der Kommunalen Allianz "A7 Franken West". Zusammen mit der Kommunalen Allianz "Franken 3", "Neustadt und Land" sowie "Aurach-Zenn" und dem Landkreis werden die Aktionstage organisiert. Um in dem Fördergelder- und Unterstützerangebot das Richtige für sich oder die jeweilige Kommune zu finden, gibt es das Amt für Ländliche Entwicklung in Mittelfranken. Dieses unterstützt und berät bei der Sanierung von Dorfkernen.

Kirchanschöring in Oberbayern ist Vorzeigedorf

Bürgerbefragungen, Bürgerräte, Möglichkeiten zum offen Austausch und Projekte, die direkt auf die Bewohnerinnen und Bewohner angepasst wurden: Die oberbayerische Gemeinde Kirchanschöring im Landkreis Traunstein hat unter ihrem Bürgermeister Hans-Jörg Birner eine Vorzeigegemeinde in Sachen Dorfkernerneuerung geschaffen. Baulücken und Leerstände wurden genutzt, um mehr Raum für die Bürgerinnen und Bürger zu generieren.

Jeder könne etwas tun für eine schöne Ortsmitte. Am besten sei es aber, wenn die jeweilige Bürgermeisterin oder der jeweilige Bürgermeister zusammen mit Stadt- oder Gemeinderat aktiv wird, erklärt Anne Ritzinger. Sie arbeitet in der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung und steht im engen Austausch mit der Vorzeigegemeinde Kirchanschöring.