Dänische Königin in München: Wegen Corona kein Jubel

Am frühen Nachmittag kommt die dänische Königin Margrethe II. in die bayerische Landeshauptstadt. Die 81-Jährige wird zunächst von Ministerpräsident Markus Söder begrüßt. Zuvor hat Margrethe zwei Tage lang Berlin besucht und unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen.

Schutz vor Corona hat Vorrang

Ein so prächtiger Staatsbesuch wie am 21. Mai 1965, als Queen Elizabeth II. München besucht hat, wird es wohl nicht. Die Münchnerinnen und Münchner werden die dänische Königin – anders als bisher gedacht – nicht einmal zu Gesicht bekommen. Die offizielle Begrüßung vor der Oper am Max-Josephs-Platz mit Publikum entfällt wegen der hohen Corona-Zahlen. Aus dem gleichen Grund hat Ministerpräsident Markus Söder auch das für den Abend vorgesehene Staatsbankett abgesagt.

Viel Kunst und Kultur für die Königin

Statt vor der Oper wird Margrethe II. im Königsbauhof der Residenz von Söder empfangen. Mit dabei sind eine Ehrenkompanie der Gebirgsschützen und der Tölzer Knabenchor. Dann wird die dänische Monarchin im Münchner Museenviertel die Glyptothek und die antike Skulpturensammlung der Stadt besichtigen. Im Anschluss begleitet die Königin die dänische Wirtschaftsdelegation zu einem Münchner Start-up-Zentrum.

Der Deutschlandbesuch von Margrethe II. endet am Freitag in der Münchner Akademie der bildenden Künste: Mit der offiziellen Unterzeichnung eines Pilotprogramms für Stipendien will sie die Zusammenarbeit von dänischen Kulturbehörden und der Kunstakademie stärken.

Margrethe II. – Juristin, Übersetzerin und Künstlerin

Die dänische Königin gilt als die unkonventionellste Monarchin in Europa. Die 81-Jährige hat Jura studiert, ist archäologiebegeistert, hat Bücher übersetzt, und sie malt und zeichnet. Für einen neuen Film des dänischen Regisseurs Bille August entwirft sie das Bühnenbild und die Kostüme.