Dänische Coronavirus-Mutation in Augsburger Labor entdeckt

Das Augsburger Labor ArminLabs hat nach Unternehmensangaben die dänische Virusvariante bei jeweils einem Patienten aus der Region Neu-Ulm und Ansbach mittels des vom österreichischen Hersteller Procomcure Biotech neu entwickelten PhoenixDx-PCR-Verfahrens nachgewiesen. Laut dem Salzburger Unternehmen war bisher die Identifizierung unterschiedlicher Varianten des SARS-CoV-2 nur mittels extrem aufwendiger und teurer Genom-Sequenzierungen möglich.

Ein Zufallsfund bei einer aufwendigen Untersuchung

Aus diesem Grund sei in Deutschland bisher nur etwa jede tausendste positive Corona-Probe auf Mutationen untersucht worden. Die Identifizierung einer Virus-Variante dauere dabei bis zu einer Woche und es gebe nur wenige Labore in Deutschland, die so komplizierte Untersuchungen überhaupt durchführen können, so Procomcure Biotech in der Mitteilung. Die Dänemark-Mutation galt seit November 2020 laut dem Salzburger Unternehmen mit der Massentötung von 15 Millionen Nerzen in Dänemark als ausgemerzt.

Die Dänemark-Variante kann das Immunsystem leichter umgehen

Der Pressemitteilung zufolge erlaube die Dänemark-Variante dem Coronavirus, das Immunsystem des Menschen leichter zu umgehen als es bei der ursprünglichen Wuhan-Variante der Fall ist. Als Resultat halte man bei der hier entdeckten dänischen Mutation für wahrscheinlich, dass bereits erworbene Antikörper schwächer gegen sie wirken, was die Wirksamkeit von Impfstoffen erschweren könnte.

Beide Träger der Virus-Mutation sind am Leben

Laut dem Geschäftsführer des Augsburger Labores ArminLabs, Dr. Armin Schwarzbach, handelt es sich bei den Probanden um Menschen aus den Regionen Neu-Ulm und Ansbach im Alter über 60. Beide sind am Leben. Über die Herkunft des Virus in Bayern könne bislang nur spekuliert werden. Laut Schwarzbach sei die dänische Variante durch "zufälliges Herausfischen" von Proben entdeckt worden, die das Augsburger Labor nach Salzburg geschickt habe. Die Befunde stammen schon von der zweiten Dezemberwoche des vergangenen Jahres.