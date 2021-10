Dämmung aus Stroh - ein Schritt in eine ökologischere Zukunft?

Auf dem Gelände des Klosters Plankstetten im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz entsteht etwas Besonderes: Das größte Stroh-Holzhaus Süddeutschlands. Bauen mit Stroh - was zunächst bestechend einfach und fast nostalgisch klingt, ist für die Bauherren und Handwerker eine echte Herausforderung.

Ein Bauprojekt als echte Herausforderung

Viele Verfahren für den Bau mussten erst einmal entwickelt werden, so wurde auch die Maschine für das richtige Pressen des Dämmmaterials eigens für den Bau konstruiert.

In Zeiten von Corona waren zudem Handwerker schwer aufzutreiben, vor allem das Errichten des Dachs verzögerte sich so um einige Zeit. Kurzerhand musste das Haus wie Christos Reichstag verhüllt werden, sonst wäre das Stroh nass geworden und in den Wänden vergammelt.

Materialien aus eigener Herkunft

Stroh und Holz stammen aus den eigenen Beständen und mussten so erst einmal von den klostereigenen Wäldern und Wiesen "geerntet" werden. Was dann durch zum Teil vorher nicht existente Techniken entstand, ist kein Fachwerkhaus, sondern ein anspruchsvolles, modernes Modellprojekt - eine Symbiose aus "alten" Materialien wie Stroh, Holz und Lehm, und "neuen" Baustoffen wie Glas, Stahl und Beton.

"Altes" Material mit modernen Eigenschaften

Stroh bietet als Material bietet viele Vorteile. Wie auch Holz bindet es schon beim Wachsen das Element Kohlenstoff an sich - und senkt so den klimaschädlichen Überschuss an Kohlendioxid in der Luft. Es ist in ganz Europa in großen Mengen verfügbar, braucht daher keine langen Transportwege und kann nach der Ernte mit minimaler Energie in einen Baustoff umgewandelt werden.

Gepresstes Stroh bietet Brandschutz

Am erstaunlichsten aber ist, dass Stroh in gepresster Form selbst die höchsten Brandschutzanforderungen erfüllt. Diese Widerstandsfähigkeit konnte bei einem Modellversuch im Klosterhof unter Beweis gestellt werden. Nach 90 Minuten Beflammung durch einen Gasbrenner war der Strohballen noch nicht durchgebrannt, die gegenüberliegende Seite sogar noch unversehrt.

Gemäß den deutschen Brandschutzbestimmungen muss ein Material etwa 60 bis 90 Minuten dem offenen Feuer standhalten können, um so genügend Zeit für die Rettung von Menschen zu gewährleisten, die sich möglicherweise noch im Gebäude befinden. Das gepresste Stroh konnte diesen Zeitraum sogar übertreffen.

Eröffnung Anfang 2022

Der Bau kostet die Mönche nach eigenen Angaben nur zehn Prozent mehr als ein Bau mit herkömmlichen Materialien. Anfang des kommenden Jahres soll das Gebäude hinter den denkmalgeschützten Klostergemäuern eröffnet werden. Als Gästehaus, Kindergarten und Erweiterung des Pfarramts soll es einmal dienen.