Dackelparade in Nürnberg - "Tierische Brücke" zu Partnerstadt

Jährlich findet im polnischen Krakau die, von den Einwohnerinnen und Einwohnern innig geliebte, Dackelparade statt. Hunderte Dackel ziehen mit ihren Besitzerinnen und Besitzern durch die Straßen und erinnern damit an die erste Parade 1990, die der ebenso berühmte wie dackelvernarrte polnische Dramatiker Sławomir Mrożek als Parodie auf Militäraufmärsche initiierte.

Die Nürnberger Dackelparade heute sollte eine "tierische Brücke" zwischen der Frankenmetropole und ihrer polnischen Partnerstadt bilden.

"Dogwalk" im Renaissancegarten

Und so zog die Nürnberger Dackelparade vom Hauptmarkt zum Tucherschloss, wo das Fest "Grenzenlos – Nürnberg trifft Krakau" stattfindet. Der Renaissancegarten des Tucherschlosses hat sich nach der Ankunft der Zwei- und Vierbeiner in einen "Dogwalk" verwandelt. Eine Jury wählte den Preisträger der Zweiten Nürnberger Dackelparade aus. Bereits 2013 hatte es in Nürnberg eine erste Dackelparade nach Krakauer Vorbild gegeben.

"grenzenlos"-Festival soll Partnerstädte näherbringen

Das "grenzenlos"-Festival bringt seit 2003 alljährlich internationales Flair und kulturelle Vielfalt in die Nürnberger Altstadt. Es wird gemeinsam vom Amt für Internationale Beziehungen und den Museen der Stadt Nürnberg veranstaltet. Das zentrale Anliegen des Festivals sei es, "den Blick nach außen zu richten, Grenzen aufzulösen – auch im eigenen Kopf – Neugier zu wecken und die Partnerstädte Nürnbergs mit einem bunten Programm vorzustellen", so die Veranstalter.

Das Festival steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. Es führte die Besucherinnen und Besucher bereits in die Nürnberger Partnerstädte Atlanta (USA), Nizza (Frankreich), Glasgow (Großbritannien/Schottland), Antalya (Türkei), Charkiw (Ukraine), San Carlos (Nicaragua), Hadera (Israel), Krakau (Polen), Venedig (Italien), Córdoba (Spanien), Prag (Tschechien), Shenzhen (China) Skopje (Nordmazedonien) und Kavala (Griehenland).