Dackel totgebissen: Stadt Hof droht Hundebesitzer Zwangsgeld an

Einen Tag nachdem zwei Hunde einen Dackel totgebissen hatten, hat die Stadt Hof strenge Auflagen gegen den Hundehalter erlassen. Demnach darf der 44 Jahre alte Mann seine Kangal-Hunde nur noch im Haus oder im Garten halten. Der Garten muss mit einem zwei Meter hohen Zaun ausbruchsicher eingefriedet werden, teilten die Stadt und die Polizei in einer Presseerklärung mit.

Hunde waren durch ein Loch im Zaun entwischt

Sollte der Hundehalter gegen den Auflagenbescheid des Hofer Ordnungsamtes verstoßen, drohe ihm ein Zwangsgeld, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Hundehalter gab gegenüber der Polizei an, dass die Hirtenhunde das Grundstück durch ein Loch im Zaun verlassen hatten.

Hunde griffen Dackel an und versetzten ihm tödliche Bisse

Am Neujahrstag waren die freilaufenden Hunde der Rasse Kangal am Hofer Untreusee einer Spaziergängerin mit drei Dackeln begegnet. Die Hunde griffen die Dackel an. Einen bissen sie tot, einen zweiten Dackel verletzten sie.