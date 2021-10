Dackel büxt aus und reist alleine per Bahn nach München

Rauhaardackel "Lemmy" hat heute eine Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei ausgelöst. Weil der Hund alleine in der S-Bahn unterwegs war, informierten Fahrgäste die Einsatzzentrale über den ungewöhnlichen Mitreisenden. Am Ostbahnhof nahmen Bundespolizisten den blinden Passagier dann in Empfang.

Hundebesitzer war eingeschlafen

Zunächst saßen Herrchen und Hund noch vereint in einer S-Bahn Richtung Ebersberg. Laut Polizei nickte dann allerdings das Herrchen in der Bahn ein. "Lemmy" witterte unverhoffte Freiheiten, büxte aus und verließ bei Grafing unbemerkt den Zug. Kurz vor 12 Uhr wollte "Lemmy" offenbar wieder nach München und stieg in eine S4 Richtung Ostbahnhof. Fahrgäste wunderten sich über den alleinreisenden Hund und verständigten die Polizei. Am Ostbahnhof nahmen Beamte den Rauhaardackel dann in ihre Obhut.

"Verhör" verläuft ergebnislos

Ein erstes "Verhör" des Dackels sei ergebnislos geblieben, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Auf die Verabreichung von Wasser, Trockenfutter und Streicheleinheiten habe der Hund nur mit liebevollen Blicken reagiert. Die Bundespolizei entschloss sich daher zu einer Öffentlichkeitsfahndung mit Foto: Wer vermisste den "gepflegten Hund mittleren Alters" mit rotem Halsband und rotem Blinklichtanhänger?

Herrchen sucht seinen Hund zunächst erfolglos

Keine halbe Stunde später meldete sich ein Ebersberger und behauptete glaubhaft, der Besitzer von "Lemmy" zu sein. Nachdem er aufgewacht war, durchsuchte er zunächst erfolglos den Zug. Dann war er Station für Station bis zum Ostbahnhof zurückgefahren und an allen Haltepunkten ausgestiegen, in der Hoffnung seinen Hund zu finden. In seiner Verzweiflung suchte der Mann schließlich die Dienststelle der Bundespolizei am Ostbahnhof auf, um "Lemmy" als vermisst zu melden. Nicht ahnend, dass nach ihm als Besitzer bereits öffentlich gesucht wurde und dass "Lemmy" hier bereits auf ihn wartete. Der Dackel begrüßte sein Herrchen natürlich schwanzwedelnd, wie im Polizeibericht vermerkt wird. Glücklich vereint konnten die beiden dann die Heimreise antreten.