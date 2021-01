Dachstuhlbrand in Neubau - keine Verletzten

In einem Neubaugebiet in Bad Gögging im Landkreis Kelheim ist am Freitagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Rohbau in Brand geraten.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Mehrere alarmierte Feuerwehren - aus Bad Gögging, aber auch aus Neustadt an der Donau, Sittling und Abensberg - konnten die Flammen nach einiger Zeit löschen. Allerdings erschwerte offenbar gefrierendes Löschwasser die Arbeiten.

Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Das Dach musste nach den Löscharbeiten abgedeckt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt, so die Polizei. Verletzt wurde niemand, da das Haus noch nicht bewohnt war. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Es gibt aber bislang keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.