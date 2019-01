vor 3 Minuten

Dachstuhlbrand in Kronach: Bewohnerin wird schwer verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kronach ist am Sonntagnachmittag eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei meldeten Nachbarn das Feuer in der Wohnung der 52-Jährigen.