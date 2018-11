Dachstuhlbrand in Hausen

Laut Polizei war das Feuer in einem Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in der Hauptstraße von Hausen ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, seien Rauchwolken aus dem Hausdach emporgestiegen. Kurze Zeit später habe der Dachstuhl des Hauses komplett in Flammen gestanden.

Keine Verletzten, Sachschaden noch unklar

Die örtlichen Feuerwehren aus Kleinwallstadt, Hausen, Hofstetten, Elsenfeld, Roßbach, Großwallstadt und Obernburg waren schnell vor Ort und verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Die Bewohner konnten das Haus glücklicherweise selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Kripo Aschaffenburg hat Ermittlungen aufgenommen. Neben der Brandursache versuchen die Beamten nun auch, den genauen Sachschaden zu klären.