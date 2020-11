Dachstuhlbrand in Fürth

Morgens, gegen 6:45 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Simonstraße in der Fürther Südstadt gerufen worden. Anwohner hatten einen Knall oder eine Explosion gemeldet und eine dicke Rauchsäule. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist das Feuer inzwischen gelöscht. Derzeit aber wird ein Kran aufgebaut, um Teile des Dachstuhls abzutragen.

Straßensperrung und Evakuierung

Die Simonstraße sowie die Karolinenstraße sind gesperrt. Ob Personen verletzt wurden, ist noch unklar. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert und werden in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Omnibus betreut.

Brandursache noch unklar

Ein Statiker muss im Laufe des Tages klären, ob das Haus weiterhin bewohnbar ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.