Dachstuhlbrand in der Ochsenfurter Altstadt

Kurz nach 7 Uhr wurde der Brand gemeldet. Zu dieser Zeit schlugen bereits offene Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses in der Redersgasse. Die Ochsenfurter Feuerwehr und Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren schnell vor Ort und begannen mit der Brandbekämpfung. Bei Eintreffen der Ochsenfurter Polizei stand der Dachstuhl vollständig in Flammen und war zum Teil bereits eingestürzt. Der gesamte Dachstuhl wurde ein Raub der Flammen, so dass das komplette Gebäude nicht mehr bewohnbar ist.