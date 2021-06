Dachstuhlbrand in Cadolzburg: Haus mit Döner-Imbiss in Flammen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Cadolzburg bei Fürth: Offenbar weil in der Küche einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen ist, ist am Vormittag der Dachstuhl des Hauses in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei wurde in dem Haus, in dem auch ein Döner-Imbiss untergebracht ist, niemand verletzt. Allerdings kam es wegen der starken Rauchentwicklung und während der Löscharbeiten zu Verkehrsbehinderungen.

Brand ist mittlerweile gelöscht

Die Brunnenstraße, in der das Haus steht, befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Nürnberger Straße – der Hauptdurchgangsstraße in Cadolzburg. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Über die Höhe des Schadens und die genaue Brandursache konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen.