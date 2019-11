28.11.2019, 22:49 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Dachstuhlbrand in Augsburger Luitpold-Grundschule

In der Luitpold-Grundschule im Augsburger Stadtteil Lechhausen hat am frühen Abend der Dachstuhl gebrannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer bei Schweißarbeiten am Dach ausgebrochen.