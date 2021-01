vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Dachstuhlbrand in denkmalgeschütztem Färberhaus in Kaufbeuren

In Kaufbeuren ist in der Nacht der Dachstuhl eines denkmalgeschützten ehemaligen Färberhauses am Rande der Altstadt komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein hoher Sachschaden.