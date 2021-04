Dachstuhl in Kaufbeuren ausgebrannt

Bis in den Vormittag war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten in der Kemptener Straße in Kaufbeuren beschäftigt. Dort war in den frühen Morgenstunden im Dachstuhl eines Wohnhauses Feuer ausgebrochen. Die starke Rauchentwicklung war in der Nacht zunächst nicht sichtbar. Die Einsatzkräfte waren zunächst von einem Kaminbrand ausgegangen, stellten dann aber vor Ort fest, dass der Dachstuhl brannte.

Dachstuhl brennt komplett nieder

Am Morgen zeigte sich dann das Ausmaß des Schadens: Der Dachstuhl ist komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden lang beschäftigt, da einige Glutnester schwer zu erreichen waren. Im Einsatz waren rund 80 Feuerwehrleute. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hunderttausend Euro. Zur Brandursache kann im Moment noch nichts gesagt werden.