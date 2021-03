Dachstuhl in Flammen: Brandmelder rettet Bewohner

Am Samstagabend ist in Furth, im Landkreis Freyung-Grafenau, der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Brandmelder die drei Personen im Haus gegen 20.10 Uhr gewarnt – sie konnten unverletzt das Anwesen verlassen.

100.000 Euro Schaden

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Kamin des Einfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl und das gesamte obere Geschoss aus. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Mehrere Feuerwehren der Region waren im Einsatz und konnten die Flammen relativ schnell löschen.