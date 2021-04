Dachstuhl eines Wohnhauses brennt aus: 200.000 Euro Schaden

Ein brennendes Mehrparteien-Wohnhaus hat in der Nacht auf Mittwoch in Schöllnach im Landkreis Deggendorf einen geschätzten Schaden von 200.000 Euro verursacht - verletzt wurde zum Glück niemand.

Bewohner können sich noch in Sicherheit bringen

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war das Feuer wohl auf dem Holzbalkon einer Wohnung ausgebrochen. Von dort griff es den Angaben zufolge auf das Dach über. Alle sechs anwesenden Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und das Haus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde nach jetzigem Erkenntnisstand niemand, so der Sprecher weiter. Die eingesetzten Feuerwehren konnten verhindern, dass auch Gebäude neben dem Haus in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen.